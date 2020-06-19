Война на Донбассе - из ООС поступили шокирующие новости

Украинские военнослужащие на Донбассе понесли потери в результате инцидента в Луганской области. Ранения в пятницу, 19 июня, получили двое бойцов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на прессцентр Операции Объединенных сил.

По официальным данным, причиной инцидента стал подрыв мины недалеко он населенного пункта Новотошковское.

"Сегодня, 19 июня, во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", — заметить в пресс-центре.

Сейчас командование пытается установить все детали инцидента. который привел к выводу из строя двух бойцов.

Напомним, с начала суток 19 июня в 12:00 боевики оккупационных администраций нанесли три удара по украинским позициям. Дважды они использовали для своих провокаций мінометне вооружение.

"Утром возле Крымского враг в направлении от Сокольников вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения", — добавили в Министерстве обороны.

Известно, что в результате целенаправленных обстрелов врага украинские силы на Донбассе не понесли потерь. Также неизвестно, сколько потерял боевиков агрессор после ответа ВСУ.

Как сообщал ONLINE.UA, боевики так называемой "ДНР" атаковали украинских бойцов с помощью беспилотника, вооруженного выстрел для гранатомета. По официальным данным, один украинский военнослужащий получил ранение от осколка выстрела. Его госпитализировали в медицинское учреждение, где оказали всю необходимую помощь.