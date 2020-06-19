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Будет сильный удар - Кабмин экстренно обратился ко всем украинцам

Экономика | Читати новину українською
Будет сильный удар - Кабмин экстренно обратился ко всем украинцам Денис Шмигаль (фото — з відкритих джерел)

19 июня глава Кабинета министров Украины обратился ко всем украинским гражданам, а также к президенту страны Владимиру Зеленскому с важным предупреждением. Он официально сообщил о том, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике, поэтому необходимы четкие правила для общественных мест и коммуникация с гражданами. Об этом шла речь во время ежедневного совещания по предотвращению распространения коронавируса, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

"Чиновники отметили, что возвращение к более жесткому карантина будет сильным ударом по экономике, и согласились, что необходима более тесная координация в коммуникациях по мерам карантина с местными властями и населением", — говорится в сообщении.

Кроме того, глава правительства обратил внимание на то, что ряд стран также решила пойти по пути адаптивного карантина, внедряя жесткие меры в областях и городах в зависимости от тенденций заболеваемости. С отдельным комментарием выступил глава государства Владимир Зеленский. По его словам, чтобы не переходить к жесткому карантину, нужны четкие правила для общественных мест и коммуникация с гражданами.

"Надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди будут это понимать, будут придерживаться адаптивного карантина", — заявил украинский лидер.

Кроме того, главе государства доложили, что за последние несколько дней Нацполиция втрое увеличила количество админпротоколов за нарушения карантина.

Как сообщал ONLINE.UA, ситуация с пандемией коронавируса в Украине стремительно обостряться — в пятницу, 19 июня, зафиксирован 921 новый случай заражения — это абсолютный антирекорд в нашей стране. Все эти данные уже подтвердили Минздрава и СНБО.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Кабмин, карантин, Владимир Зеленский, уряд, ОП, економіка, пандемия, коронавірус, усиление карантина
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Обновлено:16:11, 19.06.2020

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