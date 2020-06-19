Есть проблемы - Лукашенко решился на признание о Путине

Белорусский президент Александр Лукашенко выступил с новой неожиданной заявлением. Он решил кратко оценить отношения с Кремлем и лично Владимиром Путиным. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

Соответствующее заявление прозвучало во время встречи лидера с кремлевским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

По словам Лукашенко, отношения с Путиным остаются добрыми, хотя и не без проблем. Недавно два президенты провели телефонные переговоры, которые вспоминали во время встречи на уровне министр — глава государства.

"У нас действительно состоялся такая открытая, добрая беседа. Хотя многие здесь думают, то у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда", — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, прежде всего проблемы почти во всем мире связаны с одним — пандемией коронавирус.

"Думаю, мы их решим. Это не катастрофические проблемы. Поэтому, если кто-то рассчитывает столкнуть нас лбами и ухудшить наши отношения, это не получится. Я с ним абсолютно согласен. Если кто на это рассчитывает, этого не будет точно", — добавил президент Беларуси.

Интересно, что президента республики всегда оценивали как постоянного партнера и союзника Москвы, называя его откровенно пророссийским.

Следует заметить, что другой проблемой Лукашенко назвал белорусские выборы президента. В течение последних недель он регулярно делает сокрушительные заявления в адрес своих оппонентов, оппозиции и участников акций протеста.

Как сообщал ONLINE.UA, накануне встречи с Лавровым Лукашенко буквально пригрозил, что не допустит в стране майдана. Он подчеркнул, что все протесты якобы управляют извне, определенные "кукловоды", которые заинтересованы в дестабилизации ситуации. Он считает, сейчас много внимания с Запада и Востока приковано к Беларуси.