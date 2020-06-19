Это уже слишком - фанаты поссорились из-за нового фото Насти Каменских

Все фанаты талантливой украинской певицы Насти Каменских любят ее не только за прекрасные песни и невероятную харизму, но и за постоянные попытки артистки приучить всех украинцев к здоровому образу жизни. Звезда делится различными упражнениями, советами и наставлениями на своих страницах в социальных сетях, которые собирают тысячи лайков и комментариев. Однако, кроме постоянных комплиментов, красотке приходится часто слышать критику от своих поклонников — так произошло и на этот раз, передает ONLINE.UA.

Первые комментарии с жесткой критикой пользователей появились под новым фото звезды в Instagram. На фото Каменских позирует в черных лосинах и коротком полупрозрачном черном топе с длинными рукавами. Образ звезда дополнила небрежным пучком, часами и летним маникюром. Артистка снялась на летней террасе, рядом с ней лежит спортивный коврик, а также скакалка. В посте Каменских дала совет, как добиться красивой фигуры, занимаясь спортом лишь 15 минут в день.

Большинство фанатов оценили старания Насти и поблагодарили за полезную информацию, однако нашлись и те, которые набросились на красавицу с безжалостной критикой.

"Спасибо вам большое, очень понравилось)))) Вы невероятно красивая и талантливая!; это уже слишком — такая худенькая! Куда делась Каменских с сочными формами?; вы себя, наверное, ежедневно истощаете спортом и диетами, если смогли так похудеть; а мне аппетитная Настя нравилась больше; очень красивая! Сколько можно упрекать Настю за ее худобу — у нее идеальная фигура; Умница, молодец — ты мотиватор и просто красивый человек; надо набрать 3-4 кг, так как на себя уже не похожа; ты идеальна, никого не слушай", — делятся впечатлениями фанаты певицы.

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