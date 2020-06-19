ЕС нанес сокрушительный удар по планам Путина - что случилось

В России готовятся к окончательного утверждения изменений в конституцию, предложенных президентом Владимиром Путиным. Тем временем специалисты Венецианской комиссии выступили с критикой поправок. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресслужбу ведомства.

Прежде всего эксперты обратили внимание на изменения в конституцию, которые меняют приоритет законодательства. Международное право, согласно с ними, переводится во второстепенную плоскость.

"Комиссия обеспокоена тем, что предложенные поправки расширяют возможности Конституционного Суда России заявлять, что решения межгосударственных органов, принятые на основе положений международных договоров Российской Федерации, противоречащие Конституции, не могут исполняться в Российской Федерации. Более того, предлагаемые изменения используют понятие "противоречит Конституции", которое является слишком широкой формуле, шире, чем положения действующей статьи 79 ("ограничивают (права) и свободы человека и гражданина или противоречат (основы) конституционного строя Российской Федерации"), — заявили в комиссии.

Также обращается внимание на предоставление полномочий Совету Федерации отстранять судей Конституционного суда. Таким образом суд может превратиться в жертву политического давления.

Эксперты напомнили Кремлю о входе в состав Совета Европы.

"Приняв юрисдикцию Страсбургского суда, она взяла на себя обязательства исполнять судебные решения. На самом деле, нет выбора относительно исполнения или не исполнения решения Страсбургского суда: в соответствии со статьей 46 Конвенции, решения ЕСПЧ являются обязательными", — добавили представители Венецианской комиссии.

Как сообщал ONLINE.UA, команда российского президента Владимира Путина решила устроить новую провокационную акцию против Украины в оккупированном Крыму — в Кремле решили провести голосование за изменение Конституции РФ на украинском полуострове. Эта провокация направлена на то, чтобы снова попытаться убедить международное сообщество в законности оккупации Крыма.