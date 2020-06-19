Еще одна страна жестко поставила Путина на место после скандальных заявлений

Едва ли не каждое заявление главы Кремля Владимира Путина становится причиной международных скандалов и конфликтов — так произошло и на этот раз, когда глава МИД Эстонии публично жестко раскритиковал позицию президента России по оккупации Советским Союзом стран Балтии в годы Второй мировой войны. Отмечается, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в своем стиле осудил позицию главы РФ по интерпретации истории стран Балтии в годы Второй мировой войны — стоит обратить внимание на то, что основанием для его заявлений стала статья Путина, которая была опубликована в издании National Interest, передает ONLINE.UA.

"Президент России Владимир Путин продолжает продвигать ложный исторический нарратив.... Он утверждает, что страны Балтии присоединились к СССР на основе соглашения и с согласия избранных народных представителей, и это соответствовало международному и национальному праву того времени. Эти утверждения целиком и полностью ложные, и я их осуждаю. Особенно цинично звучат такие заявления в неделю, когда исполняется 80 лет с момента противоправной оккупации Балтийских стран", — написал Урмас Рейнсалу.

Кроме того, эстонский дипломат отреагировал на упоминание Путиным роли Нюрнбергского процесса, отметив, что осуждение преступлений против человечности важно, а затем "в интересах общего будущего Европы — на открытом международном судебном заседании дать правовую оценку преступлениям против человечности, совершенным во время режима, поддерживавшего коммунистическую антигуманистическую идеологию Советского Союза ".

Стоит таокж обратить внимание на то, что 18 июня МИД Эстонии вызвало посла РФ из-за предложения Госдумы об отмене принятого Съездом народных депутатов СССР тридцать лет назад решения осудить пакт Молотова — Риббентропа.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда президента страны Владимира Зеленского возмутилась, когда узнала о новом циничном решении главы Кремля Владимира Путина в отношении Украины и украинцев. Первым с комментарием выступило Министерство иностранных дел.