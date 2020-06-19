Просто невозможно - эксперт сделал важное предупреждение украинской власти

Недавно экс-президент и глава партии "ЕС" Петр Порошенко поделился с украинцами неожиданной новостью — политик заявил, что против него возбудили дело за "разжигание религиозной розни", потому что Украина получила Томос. Данное решение украинских властей уже жестко раскритиковала Православная церковь Украины. Кроме того, с гневными предупреждениями уже начали выступать некоторые авторитетные специалисты. Так, старший научный сотрудник института государства и права Николай Сирый обратил внимание на то, что возрождение украинской церкви, получение Томоса — это социальное и историческое событие, которое не имеет ничего общего со сферой уголовной юстиции. Эксперт напомнил о том, что это событие происходило открыто, за ним наблюдал весь мир, принимало участие большое количество высокодостойных людей, поэтому говорить о какой-то криминальной составляющую просто невозможно. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал ".

Серый отметил, что это событие обсуждают не только, потому что кто-то написал заявление в правоохранительные органы.

"На самом деле в стране имеем серьезную проблему уже не первый год — возбуждение уголовных дел автоматически любым заявлением. Это ненормальная ситуация, когда страна живет в режиме, где любое лицо любое заявление может написать и государство должно начинать уголовное расследование. Хочу сказать, что в мировой практике нет такой обязанности. В современных и демократических государствах не будут расследовать любые заявления, которые направлены в правоохранительные органы", — заявил Николай Сирый.

Кроме того, он отметил, что обязательно правоохранительный орган должен провести проверку этого заявления, выяснить, есть ли вообще разговор о каких-то уголовных обстоятельствах. Если мало мысли правоохранительного органа, должна быть проверка судом. По словам специалиста, это ненормальная ситуация, когда 7 месяцев где-то лежит бессмысленное уголовное дело.

Как сообщал ONLINE.UA, глава ОГП Ирина Венедиктова неожиданно назвала 3 уголовных производства против экс-президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, которые закрыли за отсутствием состава преступления.