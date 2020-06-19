Разведка разоблачила циничные преступления путинской РФ против Украины

Российская агрессия против Украины продолжается уже более 6 лет. По состоянию на июнь
По данным украинской разведки, боевики регулярно обстреливают линию заткнення, удерживая напряжение среди подразделений ВСУ в ООС.
"Командование российских оккупационных войск продолжает активно применять снайперов на передовых позициях соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ вдоль всей линии соприкосновения, в т.ч. с выходом снайперских пар в "серую зону". Указанные меры противник проводит с целью деморализации личного состава подразделений Объединенных сил, причинение потерь и провоцирование ответного огня", — пояснили в Минобороны.
В командовании добавили, что российский агрессор привлекает к обстрелов не только наемников, но и кадровых снайперов-военнослужащих. Такие пары не относятся к никаких штатных подразделений оккупационной администрации. Их транспортируют в ОРДЛО через участки границы, которые не контролирует украинская сторона.
Напомним, история современного российского вторжения в Украину начинается в феврале-марте 2014 года. Тогда кремлевские войска начали оккупацию Крымского полуострова, а впоследствии ворвались на Донбасс. Жертвами противостояния стали. По данным ООН, более 13 тысяч человек.
Как сообщал ONLINE.UA, украинские военнослужащие на Донбассе понесли потери в результате инцидента в Луганской области. Ранения в пятницу, 19 июня, получили двое бойцов. По официальным данным, причиной инцидента стал подрыв мины недалеко он населенного пункта Новотошківське.