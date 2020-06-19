Разведка разоблачила циничные преступления путинской РФ против Украины

Российская агрессия против Украины продолжается уже более 6 лет. По состоянию на июнь 2020-го кремлевская власть регулярно использует снайперов в так называемой "серой зоне" для огня по украинским позициям. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на объявление Министерства обороны.

По данным украинской разведки, боевики регулярно обстреливают линию заткнення, удерживая напряжение среди подразделений ВСУ в ООС.

"Командование российских оккупационных войск продолжает активно применять снайперов на передовых позициях соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ вдоль всей линии соприкосновения, в т.ч. с выходом снайперских пар в "серую зону". Указанные меры противник проводит с целью деморализации личного состава подразделений Объединенных сил, причинение потерь и провоцирование ответного огня", — пояснили в Минобороны.

В командовании добавили, что российский агрессор привлекает к обстрелов не только наемников, но и кадровых снайперов-военнослужащих. Такие пары не относятся к никаких штатных подразделений оккупационной администрации. Их транспортируют в ОРДЛО через участки границы, которые не контролирует украинская сторона.

Напомним, история современного российского вторжения в Украину начинается в феврале-марте 2014 года. Тогда кремлевские войска начали оккупацию Крымского полуострова, а впоследствии ворвались на Донбасс. Жертвами противостояния стали. По данным ООН, более 13 тысяч человек.

Как сообщал ONLINE.UA, украинские военнослужащие на Донбассе понесли потери в результате инцидента в Луганской области. Ранения в пятницу, 19 июня, получили двое бойцов. По официальным данным, причиной инцидента стал подрыв мины недалеко он населенного пункта Новотошківське.