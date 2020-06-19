Безумный план - политолог объяснил, что на самом деле задумал Путин относительно Украины

Политический эксперт и журналист Виталий Портников обратил внимание на то, что глава Кремля Владимир Путин в своей статье для американского журнала The National Interest вновь призывает к проведению встречи лидеров 5 государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН. По словам политолога, он фактически приравнивает этот саммит к Ялтинской конференции, на которой лидеры стран-союзниц во Второй Мировой войне поделили Европу и влияние в мире. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Еспресо".

"О значении Ялтинской конференции написаны уже тысячи монографий и я не буду повторяться. Замечу только, что ситуация в момент победы союзников над нацизмом и современная ситуация в мире значительно отличаются. Решение Ялтинской конференции во многом были вынужденными, они были обусловлены тем, что для победы над Гитлером западным демократиям пришлось вступить в союз со Сталиным", — пишет Портников.

Кроме того, он напомнил, что в результате большая часть Европы на десятилетия оказалась за "железным занавесом", были сломаны миллионы судеб, нанесен огромный экономический ущерб странам, оккупированным Советским Союзом. Нельзя игнорировать тот факт, что путинская Россия до сих пор вмешивается в судьбы соседних стран, провоцирует конфликты, убивает и разрушает — а сама при этом остается примером деградированного государства и общества, карикатурой на "империю зла".

"Непонятно при этом только одно — почему западные демократии должны снова делить мир с хозяином Кремля? Но Путину — хочется. И еще ему очень хочется разделить Украину. Внимательный читатель его статьи заметит, что российский президент, когда будет рассказывать об участии Советского Союза в общем с Гитлером уничтожении Польши, больше не будет повторять фразы советской пропаганды о воссоединении украинского и белорусского народов. Оккупированные СССР территории он называет "восточные кресы" — так, как это принято в польской историографии. И лишь вскользь замечает, что это части территории Беларуси, Украины и Литвы", — добавляет политолог.

Путин хочет убедить себя и международное сообщество, что если бы не советская оккупация, "миллионы людей разных национальностей, в том числе евреи, жившие под Брестом и Гродно, Перемышлем, Львовом и Вильно, были бы брошены на уничтожение нацистам и их местным приспешникам — антисемитам и радикал-националистам".

"То есть теперь уже речь не о воссоединении украинского и белорусского народов, а о помощи евреям! И это в то время, когда СССР практически закрыл въезд на свою территорию евреям с оккупированных нацистами регионов Польши. Да и у тех, кому удавалось перейти через новую границу, была непростая судьба — ГУЛАГ и даже расстрел. Самые известные еврейские политики Польши, Виктор Альтер и Хенри Эрлих, погибли в советской тюрьме в Самаре уже в 1943 году, когда война с Гитлером была в самом разгаре, когда был Холокост! Так что не об евреях Сталин заботился. И не о евреях печется Путин. Ему нужна Украина. И его статья четко показывает, как он хотел бы разделить непокорную страну. Себе забрать ту часть, которая была до 1917 года в составе Российской империи. А с Западом "поделиться" территорией Галичины. Очень простой план. И безумный. Но вот только Путин в него верит", — подытожил эксперт.

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