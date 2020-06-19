Легендарный футболист назвал лучших игроков в истории - версия профессионала

Каждый раз когда публикуют рейтинги лучших футболистов, находятся критики избранных фаворитов. Сейчас свой ТОП назвал сам легендарный футболист — бразилец Роналдо. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Goal.

По его словам, он выделяет четыре футбольные звезды.

"Для меня в рейтинге лучших в истории первые четыре имени — Пеле, Марадона, Лионель Месси и Криштиану Роналду. Лучшие игроки в истории футбола", — заявил Роналдо.

Недавно ексзірка бразильской сборной и испанского "Реала" подчеркнул, он особенно следит за развитием карьеры нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, форварда "Ливерпуля"

Мохамеда Салаха, вінгерм "Реала" Эдена Азара, а также бомбардиров "Пари Сен-Жермен" — Неймара и Килиана Мбаппе.

Интересно, что он не упомянул Роналду — именно его сейчас считают футболистом, который установил наибольшее количество новых рекордов и завоевал множество наград в свои 35 лет.

Роналду особо хорошо высказывался о упомянутого Мбаппе. Он говорил, что тот напоминает его самого в прошлом.

Бразилец, занимающий пост президента испанского клуба "Вальядолид", заявил о готовности даже подписать Мбаппе, однако для этого команде нужны деньги, сравнимые с бюджетом "Реала".

Напомним, сам Роналдо до 2014 года был рекордсменом по количеству забитых голов. Кроме того, он остается первым футболистом среди участников чемпионатов мира, которые забивали в этих матчах хотя бы по одному мячу.

Как сообщал ONLINE.UA, эксперты выступили с прогнозом относительно главных претендентов на получение премии "Золотой мяч". Интересно, что лидирующую позицию в рейтинге занимает не Криштиану Роналду или Лионель Месси.

По мнению специалистов, кандидатом №1 станет польский бомбардир Роберт Левандовски, который выходит на поле в цветах "Баварии".