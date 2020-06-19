Это только начало - Шмыгаль призвал украинцев подготовиться

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль выступил с неожиданным заявлением во время заседания правительства — сначала он напомнил украинцам о том, что в нашей стране 19 июня зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом — 921 случай. После этого премьер-министр официально заявил о том, что фактически сегодня мы имеем начало второй волны COVID-19 . По его словам, главная причина такого развития событий — несоблюдение противоэпидемических мероприятий населением. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт КМУ.

Глава правительства подчеркнул, что в Украине уже две области имеют переполненные на половину больницы.

"Это только начало очередной или первой, или второй волны, называйте как хотите, волны COVID-19 . Спасение одно — социальная дистанция, масочный режим, дезинфекция", — заявил Денис Шмыгаль.

Кроме того, он попросил украинских граждан не пренебрегать элементарными правилами, а также отметил что, несмотря на высокую температуру на улице и негативное влияние ультрафиолета на вирус, COVID-19 продолжает искать себе новых жертв. По словам Шмыгаля, его команда планирует усилить контроль за соблюдением карантина в регионах. Отмечается, что Кабмин будет действовать жестче, чтобы предотвратить большое количество больных. Кроме того, глава КМУ подчеркнул, что некоторые местные власти "хотят быть хорошими людьми перед предстоящими выборами и ослабляют карантин".

Стоит обратить внимание на то, что по состоянию на 19 июня в Украине зафиксировали 34 984 случая коронавирусной болезни. За минувшие сутки инфекцию обнаружили у 921 человека. Умерли от осложнений коронавирусной болезни 985 украинцев, из которых 19 за минувшие сутки. Как известно, количество пациентов, которые выздоровели, выросло до 16 033, также 586 больных получили отрицательный тест на COVID-19 в течение последних 24 часов.

Как сообщал ONLINE.UA, 19 июня во время заседания парламента и.о. министра образования Любомира Мандзий сообщила важную новость — она подчеркнула, что уже все готово к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО).