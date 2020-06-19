Дуров хочет судиться с Цукербергом - детали громкого конфликта

Основатель популярного мессенджера Telegram и социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров неожиданно для всех пригрозил корпорации Facebook судебным иском. По его словам, соцсеть зарабатывает на рекламе мошеннических схем, а жалобы игнорирует. Что интересно, свое возмущение Дуров высказал на собственной платформе Telegram. Он обратил внимание на то, Facebook использует его имя для незаконной рекламы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сообщение изобретателя.

Дуров утверждает, что Facebook зарабатывает на рекламе мошеннических схем уже больше года. "Эти мошеннические схемы одобряют модераторы Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений, и тем самым вводя людей в заблуждение", — разозлился Дуров.

К примеру, он показал публикацию о 65-летней пенсионерке, которая поверила в незаконную торговую платформу "от братьев Дуровых", в результате мошенники оформили на ее имя кредит в размере около 200 тыс рублей (это 76 тыс гривен). Кроме того, пока CEO Telegram требует от Facebook решить этот вопрос до конца недели, а также компенсировать убытки жертвам мошенников. Если этого не случится, Дуров готов обратиться в суд.

"В интересах Facebook начать ответственно относиться к собственной рекламной платформе до конца недели. Я также надеюсь, что компания компенсирует своим пользователям ущерб, нанесенный действиями ее модераторов. Если этого не произойдет, призываю пользователей Facebook и Instagram сохранять случаи распространения компанией мошеннических рекламных объявлений. Эти доказательства могут быть востребованы в рамках возможных в этом случае судебных процессов", — заявил Дуров.

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