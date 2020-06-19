Уже с сентября - в Кабмине порадовали хорошими новостями

Зарплаты для медиков в Украине всегда были проблемным вопросом. Пока премьер-министр Денис Шмигаль выступил с объявлением относительно ряда шагов для якобы улучшения ситуации. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его выступление во время правительственного заседания.

По словам главы Кабмина, речь идет о повышении зарплат. Для этого привлекут дополнительную сумму в 8 миллиардов гривен.

"Всем врачам независимо от должности предлагаем повысить оклад на 75%, среднему медицинскому персоналу — в размере 50% минимальной зарплаты (в денежном эквиваленте это примерно 2 360 гривен). Младшим медицинским сестрам — в размере 25% (ориентировочно 1 180 гривен)", — пояснил Шмыгаль.

Он назвал это повышение "только началом". Его можно ожидать уже с 1 сентября этого года.

"Кроме повышения зарплат мы хотим изменить тарифы, по которым происходит лечение. Подразумевается, что государство будет тратить больше средств на пациентов, и врачам не надо будет экономить на лечении украинцев", — добавил премьер.

В то же время в правительстве работают над выделением около 1,3 миллиарда гривен для экстренной помощи. Также речь идет о 2,3 миллиарда больницам, которые находятся в критическом состоянии именно через недополученное финансирование.

Напомним, украинская власть решила отсрочить новый этап медицинской реформы. Чиновники отметили переработку отдельных позиций реформы, в том числе и данных в перечне услуг и оплаты.