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Уже с сентября - в Кабмине порадовали хорошими новостями

Экономика | Читати новину українською
Уже с сентября - в Кабмине порадовали хорошими новостями Медики (фото — pikrepo.com)

Зарплаты для медиков в Украине всегда были проблемным вопросом. Пока премьер-министр Денис Шмигаль выступил с объявлением относительно ряда шагов для якобы улучшения ситуации. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его выступление во время правительственного заседания.

По словам главы Кабмина, речь идет о повышении зарплат. Для этого привлекут дополнительную сумму в 8 миллиардов гривен.

"Всем врачам независимо от должности предлагаем повысить оклад на 75%, среднему медицинскому персоналу — в размере 50% минимальной зарплаты (в денежном эквиваленте это примерно 2 360 гривен). Младшим медицинским сестрам — в размере 25% (ориентировочно 1 180 гривен)", — пояснил Шмыгаль.

Он назвал это повышение "только началом". Его можно ожидать уже с 1 сентября этого года.

"Кроме повышения зарплат мы хотим изменить тарифы, по которым происходит лечение. Подразумевается, что государство будет тратить больше средств на пациентов, и врачам не надо будет экономить на лечении украинцев", — добавил премьер.

В то же время в правительстве работают над выделением около 1,3 миллиарда гривен для экстренной помощи. Также речь идет о 2,3 миллиарда больницам, которые находятся в критическом состоянии именно через недополученное финансирование.

Напомним, украинская власть решила отсрочить новый этап медицинской реформы. Чиновники отметили переработку отдельных позиций реформы, в том числе и данных в перечне услуг и оплаты.

Как сообщал ONLINE.UA, украинская медицина страдает от дефицита квалифицированных специалистов. В Министерстве здравоохранения зафиксировали нехватку 48% эпидемиологов. По словам руководителя ведомства Максима Степанова, дефицит также зафиксировали в других направлениях, важных во время эпидемии коронавирус COVID-19.

Источник: ONLINE.UA
Теги: медики, зарплата, виплаты, прибыль, Денис Шмыгаль, Кабмин, Украина
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