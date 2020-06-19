Долгожданный бой Ломаченко - Лопес - наконец согласовали новую дату

Бой между украинцем Василием Ломаченко и американским боксером Теофимо Лопесом оказался сорван в мае из-за пандемии COVID-19 . Впрочем, уже в середине июня промоутеры согласовали другую предыдущую дату. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на BoxingScene.

По словам промоутера Боба Арума, возглавляющего компанию Top Rank, бой между обладателем титулов WBO, WBA, WBC с одной стороны и чемпионом IBF с другой могут провести в сентябре.

"Предварительная дата боя — 19 сентября. Надеемся, все у нас получится", — подчеркнул Арум.

Он пояснил, что сейчас разрабатывается сценарий организации события в Лас-Вегасе.

"Бой может пройти на "MGM Grand". Также это может быть арена "Mandalay Bay", которая скоро снова откроется. Это может быть и "T-Mobile Arena". Одна из этих арен примет бой Ломаченко с Лопесом", — добавил промоутер.

Следует заметить, до того, как коронавирус COVID-19 охватил всю планету, бой хотели провести 30 мая. Принимать его также должна была одна из американских арен.

Напомним, за пандемии весь профессиональный спорт оказался парализован. Множество боксерских встреч на ринге отменили или перенесли на неопределенные еще дать.

В конце весны боксеры получили возможность тренироваться, однако все еще в неопределенной ситуации относительно будущего. Вместо реальных боев они обсуждали в сми или соцсетях, с кем бы хотели подраться.

Как сообщал ONLINE.UA, украинский боксер Василий Ломаченко получил, вероятно, новый вызов от зарубежного коллеги. Чемпион WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон назвал украинца соперником, с которым он хотел бы встретиться как можно скорее.

По словам Стивенсона, он хотел бы встретиться на ринге с Райаном Гарсией и Ломаченко.