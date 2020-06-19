Долгожданный бой Ломаченко - Лопес - наконец согласовали новую дату

Бой между украинцем Василием Ломаченко и американским боксером Теофимо Лопесом оказался сорван в мае из-за пандемии
По словам промоутера Боба Арума, возглавляющего компанию Top Rank, бой между обладателем титулов WBO, WBA, WBC с одной стороны и чемпионом IBF с другой могут провести в сентябре.
"Предварительная дата боя — 19 сентября. Надеемся, все у нас получится", — подчеркнул Арум.
Он пояснил, что сейчас разрабатывается сценарий организации события в Лас-Вегасе.
"Бой может пройти на "MGM Grand". Также это может быть арена "Mandalay Bay", которая скоро снова откроется. Это может быть и "T-Mobile Arena". Одна из этих арен примет бой Ломаченко с Лопесом", — добавил промоутер.
Следует заметить, до того, как коронавирус
Напомним, за пандемии весь профессиональный спорт оказался парализован. Множество боксерских встреч на ринге отменили или перенесли на неопределенные еще дать.
В конце весны боксеры получили возможность тренироваться, однако все еще в неопределенной ситуации относительно будущего. Вместо реальных боев они обсуждали в сми или соцсетях, с кем бы хотели подраться.
Как сообщал ONLINE.UA, украинский боксер Василий Ломаченко получил, вероятно, новый вызов от зарубежного коллеги. Чемпион WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон назвал украинца соперником, с которым он хотел бы встретиться как можно скорее.
По словам Стивенсона, он хотел бы встретиться на ринге с Райаном Гарсией и Ломаченко.