Гороскоп на 20 июня для всех знаков зодиака

Рай для Тельцов — это любое место на Земле, где нет будильников, понедельников и начальников. мужчины считают, что женщинам нужны крутые парни с деньгами... Но 90% Тельцов выбрали бы медведя из мультика про Машу. в женщинах-Тельцах удивительным образом могут сочетаться та, без которой жить нельзя, и та с которой жить невозможно... если Тельцы хотят шоколад, то они идут и едят шоколад. Потому что, если они съедят вместо него фрукты, овощи, салатик, рыбку и т.д. , то потом они все равно СЪЕДЯТ ШОКОЛАД.

Дева — это не соотношение веса и роста, — это соотношение интеллекта, вкуса и уверенности в себе. Девы быстро устают быть сильными женщинами, устают "понимать", "входить в положение", "прощать". Девы иной раз просто ненавидят себя за то, что все воспринимают близко к сердцу.

Если вы встретите Водолея, который абсолютно лишен энергии и сил, у которого нет желаний и который перестал мечтать — это не потому, что он унылый слабак. А потому, что этот Водолей был очень сильным слишком долго... когда Водолеи хотят уйти от реальности, они уходят в себя...

Овен (21 марта — 20 апреля)

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Гороскоп на 20 июня 2020 года для Овнов

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня вам стоит посмотреть на ваши отношения глазами вашего любимого человека. Представьте себя на секунду им, а его — собой и подумайте, все ли вам нравится, все ли происходит правильно и так, как вам бы хотелось — а потом действуйте согласно вашим решениям!

Гороскоп здоровья для Овнов

В этот день вам было бы полезно позаботиться о здоровье своей спины, особенно, если вы ведете сидячий образ жизни и вам не всегда удается поработать над собой. Не ленитесь, а начните укреплять мышцы спины уже сегодня.

Бизнес-гороскоп для Овнов

В этот день вам не придется принимать важных и ответственных решений, однако неважных накопится столько, что и от них вы к вечеру успеете порядком устать. Постарайтесь однако не терять ясность ума и трезвость мысли: они вам еще пригодятся, в том числе и не только в рабочих целях.

Общий гороскоп для Овнов

Обращайте сегодня поменьше внимания на то, что люди говорят, и побольше — на то, что они делают. Намеренно или нет, вас могут ввести в заблуждение. Жестами же солгать труднее.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Пусть ваш день начнется как можно раньше и как можно более здоровым образом. С тарелки каши, например. Каша предпочтительна овсяная — не отступать же от многовековых традиций. Кофе не рекомендуется как утром, так и в течение всего дня. Желающие изгнать из организма сон могут воспользоваться лимонником в качестве добавки к чаю. Основной продукт на этот день — баранина.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 20 июня 2020 года для Тельцов

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня что-то должно произойти, ваша задача — быть в курсе событий, тогда вам не придется жалеть об упущенных возможностях. Не уходите далеко от телефона и почаще проверяйте почтовый ящик.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Сегодня вам стоит обратить особое внимание на то, во сколько вы ложитесь спать. Лучше делать это задолго до наступления до полуночи, поскольку самый полезный сон — именно в это время.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Зарубите на своем многострадальном носу, что словосочетание "хороший чай в пакетике" — это оксюморон в самом плохом смысле этого слова. Посему сделайте правильные выводы и заведите, наконец, на своей кухне что-нибудь приличное. В том числе — хороший заварочный чайник.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня звезды советуют вам сделать денежный вклад в вашу карьеру. Возможно, вы запишетесь на курсы повышения квалификации или купите какой-то учебник, с помощью которого наверняка достигнете новых профессиональных высот в обозримом будущем.

Любовный гороскоп для Тельцов

Тельцы сегодня будут, вероятно, обеспокоены проблемой отцов и детей. Особенно трудно придётся тем, кто живёт с родителями или имеет детей-подростков. Тельцы будут пытаться всё решить по-своему — и совершенно безрезультатно. Звёзды не рекомендуют сегодня идти на эскалацию конфликта — ну и что из того, что сын привёл домой девочку-панка?

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 20 июня 2020 года для Близнецов

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Сегодня вы будете способны без опасения за свой организм переварить самую малосъедобную пищу. Только вот, стоит ли этой способностью пользоваться? Скорее всего, ее, напротив, лучше как можно тщательнее скрыть — еще накормят чем-нибудь невкусным. И в пику предсказания судьбы наесться чего-нибудь исключительно сильно вами любимым.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня вам будет очень тяжело собраться и сконцентрироваться на своей работе. Однако сегодняшний день грозит вам не совсем приятными последствиями, если вы так и не сумеете привести себя в чувство. Если всё-таки такое чудо свершится, внимательно проанализируйте список предложений чего-либо (неважно, чего именно, лишь бы предмет вас интересовал): найдете очень интересную возможность.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Нынче не исключены проблемы с желудком, возможно, вы не уделили должного внимания срокам хранения продуктов. Но сильно переживать не стоит, если вы примете необходимые меры, то ваше самочувствие быстро вернется в норму.

Любовный гороскоп для Близнецов

Не стоит сегодня принимать скоропалительных решений. Скорее всего, они окажутся неверными, и вы сделаете несчастным не только себя, но и близких вам людей, касательно которых вы эти решения и приняли. Поэтому лучше все десять раз взвесьте, убедитесь в правильности того, что вы хотите делать — и только после этого делайте.

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня вам предстоит немало поработать языком и ушами. К вечеру вы не сможете вспомнить ничего из услышанного, если не будете делать заметок, слишком уж о многом придется беседовать.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 20 июня 2020 года для Раков

Бизнес-гороскоп для Раков

Кажется, нынче все придется делать бегом — вы, похоже, опаздываете. Если это ваше постоянное состояние, все же ускорьтесь — сегодня поспеть к сроку важнее, чем обычно.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня вам нужно быть очень решительным, смелым и волевым человеком, чтобы построить свое личное счастье. Это окажется очень непростой задачей, и вам придется приложить к ее решению очень много усилий. Однако игра будет стоить свеч на сто процентов или даже на сто пятьдесят.

Кулинарный гороскоп для Раков

Где бы вам ни довелось обедать сегодня, в меню непременно должен быть суп. Более того, наилучшим вариантом с точки зрения соответствия вашему знаку зодиака, будет суп луковый. Учитывая, что он при этом обязан быть еще и съедобен, а желательно — вкусен, количество вариантов для выбора места употребления пищи представляется не слишком большим.

Гороскоп здоровья для Раков

В этот день вам, возможно, стоит особенно уделить внимание состоянию своей гормональной системы. Обратитесь за консультацией к опытному врачу, чтобы провести комплексное обследование и предотвратить возникновение болезней.

Общий гороскоп для Раков

Меньше всего вы сегодня нуждаетесь в мелодраматических настроениях. Не поддавайтесь на провокации, пусть даже вас и обзовут циником.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 20 июня 2020 года для Львов

Общий гороскоп для Львов

Займитесь сегодня чем-нибудь для вас нехарактерным. У вас это прекрасно получится, а удовольствие вы от этого получите значительно большее, чем от привычных дел.

Кулинарный гороскоп для Львов

Нынче звезды выдают совершенно конкретный рецепт, настоятельно рекомендуя съесть хотя бы одно пирожное шу со взбитыми сливками. Можно больше. В случае отсутствия в пределах досягаемости шу — можно пойти на замену эклером. Но непременно со сливками, масляный крем — это типичное не то. Тем же, кому такого рода лакомства противопоказаны в принципе, стоит съесть персик.

Любовный гороскоп для Львов

Что бы ни произошло — сохраняйте спокойствие. Оно вам очень пригодится. Далеко не всё сегодня пойдёт по намеченному вами плану, но если вы начнёте раздражаться по этому поводу — ничего хорошего из этого не получится, вы только усугубите ситуацию. Как говаривал Карлсон, "Спокойствие, только спокойствие!"

Бизнес-гороскоп для Львов

Не стоит терять оптимизма, если всё вокруг предстает в темных красках. Впереди вас ожидает очень выгодное предложение, которое благоприятно отразится на как на вашем материальном положении, так и на вашей карьере. Начните видеть положительные моменты прямо сейчас, а в будущем не забывайте эту хорошую привычку.

Гороскоп здоровья для Львов

Сегодня — не самый благоприятный день для того, чтобы выслушивать советы от кого бы то ни было. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы все сказанное вам оценивать здраво.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 20 июня 2020 года для Дев

Общий гороскоп для Дев

Сегодня не стоит выставлять напоказ причины тех или иных своих действий. Кому-то они могут очень не понравиться.

Бизнес-гороскоп для Дев

День обещает быть весьма конфликтным и напряженным. Хотя вам удавалось справиться и не с такими трудностями — прорветесь.

Гороскоп здоровья для Дев

В этот день ваше самочувствие будет очень сильно зависеть от случая. Не поэтому не стоит слишком сильно надеяться на чудо, больше полагайтесь на себя. И избегайте риска.

Любовный гороскоп для Дев

Будьте внимательны к тому, что вам говорит ваш любимый человек. Не потому что он скажет что-либо принципиально важное, а потому что однажды вы вспомните эти слова, к месту и вовремя, чем его приятно удивите. Людям всегда нравится, когда их цитируют.

Кулинарный гороскоп для Дев

У вас будет маловато времени на то, чтобы пообедать так, как вам хотелось бы, а кушать в том, темпе, который задаст день, вам самому не захочется. Чтобы не остаться голодным имеет смысл заказать еду с доставкой. Звезды требуют разнообразия, но поскольку салат-бар вам вряд ли привезут, выбор придется остановить на пицце с максимальным количеством компонентов в начинке.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 20 июня 2020 года для Весов

Гороскоп здоровья для Весов

В этот день ваше грустное выражение лица не поможет ни вам, ни вашему организму почувствовать себя лучше. Поэтому звезды советуют вам несмотря на все трудности, которые имеют место в вашей жизни, улыбаться.

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня вам стоит быть аккуратным в формулировке своих мыслей и их вербализации для вашего любимого человека. Сегодня мысль изреченная будет ложью в особой степени, поэтому постарайтесь изъясняться жестами или взглядами — так оно надежнее будет. Да и правильнее.

Бизнес-гороскоп для Весов

Увы, в сегодняшний день вам вряд ли удастся расслабиться, потому что ваши родные будут просить вас поддержать их съездить с ними по важным делам. Так что наберитесь терпения, ибо важные дела могут затянуться очень на долго, и, скорее всего, домой вы вернётесь уже под вечер.

Общий гороскоп для Весов

Сегодня вы будете на редкость удачливы в любви, из чего автоматически следует, что за карты нынче лучше не браться.

Кулинарный гороскоп для Весов

Нынче в вашем меню будет превалировать соленое и квашенное, что, собственно, совершенно нормально и абсолютно неудивительно. К тому моменту, когда вы, наконец, обретете способность переваривать нечто более содержательное, нежели огурчик, попросите приготовить себе рыбу. Желательно — в сливках с луком и белым перцем. Предпочтительно — красную.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 20 июня 2020 года для Скорпионов

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Не стоит нынче пытаться утолить чувство голода первым, что попадется вам под руку. Ибо вы рискуете быть не понятым собственным желудком. Так что либо стремитесь потчевать его полноценными завтраками, обедами и прочими ужинами, либо ограничьтесь тривиальны йогуртом. И не ходите сегодня по самым дешевым и самым дорогим ресторанам. Найдите золотую серединку.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Старайтесь использовать этот день на полную катушку, ведь он подарит вам огромное число возможностей, чтобы проявить свои деловые качества, а также укрепить свои позиции. Сегодня не отказывайтесь ни от каких предложений, ведь чем больше вы успеете сделать и спланировать, тем удачнее пойдут ваши дела в будущем.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Нынче подходящий день, чтобы начать укреплять свой организм. Если зарядку делать лень, можно пойти другим путем — попробуйте принимать контрастный душ. Акцент лучше делать на холодную воду.

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодняшний день хорош для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд. Ни к какой катастрофе, кроме, быть может, легкого чувства разочарования, которое, впрочем, скоро улетучится, ваши действия не приведут.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодняшнее романтическое свидание лучше провести на открытом воздухе. Идеальным вариантом были бы посиделки на берегу океана, но за неимением такового всегда можно воспользоваться любой водоемкостью, вне зависимости от объема таковой.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 20 июня 2020 года для Стрелецов

Гороскоп здоровья для Стрелецов

В этот день могут дать о себе знать, казалось бы, уже забытые хронические заболевания. Поэтому, чтобы плохое самочувствие не омрачило вам настроение, постарайтесь быть подготовлены к встрече с неприятелем.

Общий гороскоп для Стрелецов

С сегодняшнего дня должен начаться период, когда вы можете расслабиться, хоть краткий, но крайне веселый. Не тратьте времени на что бы то ни было иное.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Сегодня в ваши, казалось бы, совершенно непоколебимые планы, все время будут вноситься какие-то поправки и усовершенствования. В итоге на простые человеческие радости вроде приема пищи времени может и не остаться. А напрасно, как раз сегодня трапеза должна быть неспешной и вдумчивой, с непременной неоднократной переменой блюд.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Стрельцы могут столкнуться с весьма обидной ситуацией — вероятно несовпадение с любимым человеком по фазе. То ли вы будете завалены делами по горло, пока он будет маяться бездельем и названивать вам каждые полчаса, интересуясь, когда же вы, наконец, плюнете на все и явитесь перед его светлы очи, то ли наоборот — вы будете страдать, ожидая, пока он освободится. Ничего не поделаешь — нынче просто не ваш день.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Помочь в разрешении трудного вопроса вам поможет человек "со стороны", возможно, это будет ваш знакомый из Сети. В любом случае, не бойтесь спросить совета, это отнюдь не признание слабости, а показатель вашей преданности делу и готовности учиться и идти на контакт.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 20 июня 2020 года для Козерогов

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня вы будете нежным, любящим... У вас есть два варианта: либо раскрыть свои чувства полностью, дабы не оставалось неясностей, либо сидеть и помалкивать.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Вы чересчур переутомились в последние дни, поэтому одна мысль о том, что и сегодня вам придётся постоянно находиться среди людей и поддерживать общий разговор, приводит вас в ужас. Посвятите день только себе. Прогулки в одиночестве помогут вам снова обрести душевную гармонию. Главное, не оставайтесь дома!

Любовный гороскоп для Козерогов

Не стоит предъявлять вашей половинке столь жёстких требований касательно её поведения, стиля одеваться, разговаривать или жить. В конце концов, раз уж вы любите этого человека, значит вы любите его целиком, со всеми достоинствами и недостатками. В противном случае стоит задуматься о правомерности слова "люблю".

Гороскоп здоровья для Козерогов

Внимательно отнеситесь к сигналам, которые подает вам ваш организм, со всем возможным вниманием. Это не мнительность, а забота о здоровье, даже если близкие посмеиваются над вашим желанием найти причину любому чиху. Просто как раз сегодня ничего упускать не следует.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Запивать еду сегодня лучше всего квасом, морсом или медовухой, если, конечно, вы сможете найти место, где ее подают (так называемый хмельной мед тоже подойдет, но лишь в том случае, если ничего лучше не отыщется). Соответственно, меню тоже будет специфическое — гречневая каша, блины со всевозможными начинками, от капусты до красной икры и прочие достижения русской кухни.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 20 июня 2020 года для Водолеев

Общий гороскоп для Водолеев

Далеко не все сегодня будут способны понять ваши действия, однако это еще не повод, чтобы от них (действий) отказываться. Потом поймут, еще и спасибо скажут.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодня вам предстоит выполнять множество неинтересных и неприятных для вас заданий, однако они будут являться частью ваших непосредственных обязанностей, поэтому вряд ли вам удастся от них избавиться. Разве что вспомните опыт Тома Сойера и используете его по назначению.

Любовный гороскоп для Водолеев

Водолеи сегодня будут склонны к самобичеванию. Очевидно, случится что-то неприятное, и вы будете думать, что это случилось исключительно по вашей вине. Звёзды советуют проанализировать ситуацию с разных точек зрения. Очевидно, ваш супруг более заслуживает вашего порицания, чем вы.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Нынче не бросайте начатого лечения, даже если это вызывает у вас некоторые затруднения. Сейчас вам следует обязательно довести всё до конца, иначе возобновить курс потом будет гораздо труднее.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Все сладкое, которое вы сегодня можете себе позволить, должно иметь фруктовую природу. Торты со взбитыми сливками и пирожные масляными кремами оставьте на потом — нынче актуальны печеные яблоки, засахаренная клюква, орехи в виноградном соке, именуемые чурчхелой и прочие традиционные и экзотические — но непременно фруктовые блюда.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 20 июня 2020 года для Рыб

Общий гороскоп для Рыб

Нынче вы большей частью будете заняты разговорами, в основном высокоумными. Но некоторые из них будут содержать и полезную информацию. Только не путайте новости и сплетни.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Нынешний день способствует росту, но будьте осторожны, он может оказаться неожиданным или, того хуже, — пойдет не в том направлении. Помните об этом, выбирая, что бы такого съесть. Печальный опыт Алисы (той, которая побывала в Стране Чудес, погнавшись за белым кроликом) должен отвратить вас от поедания грибов, пирожков с изюмом и дегустации жидкостей из незнакомых флакончиков.

Гороскоп здоровья для Рыб

В этот день постарайтесь гнать прочь от себя мрачные мысли, сейчас только настрой на позитивные изменения в вашей жизни, а также умеренная физическая активность помогут вам не знать проблем с самочувствием.

Любовный гороскоп для Рыб

В этот день вы будете считать себя слабее, чем вы есть на самом деле. Вы будете уверены в том, что вам не под силу что-то сделать, а на самом деле просто не захотите. И это ваше нежелание может погубить все то хорошее, что есть между вами и вашей половинкой. Может быть, игра не стоит свеч?..

Бизнес-гороскоп для Рыб

У старшего поколения можно многому поучиться, и сегодняшний день будет явным тому подтверждением. Не посчитайте за что-то сверхъестественное, что вы, такой опытный и высококвалифицированный специалист, обращаетесь за советом к человеку весьма почтенного возраста, к словам которого вы раньше не очень прислушивались.