Число больных коронавирусом в Украине растет бешеными темпами - официальные данные на 20 июня

Ситуация с пандемией коронавируса в Украине продолжает неуклонно обостряться — в субботу, 20 июня, выявлено 841 новый случай заражения. Общее количество заболевших уже достигло 35 825 человек, из них 994 человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавірусною болезнью. Уже 16 406 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные, обнародованные СНБО.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 июня 2020 года в Центр поступило 1192 сообщения о подозрении на COVID-19 . Всего с начала 2020 года поступило 76 946 сообщений о подозрении на COVID-19 .

Стоит обратить внимание на то, что число подтвержденных случаев коронавирус в мире составило 8,76 миллиона. Активными остаются 3,67 миллиона случаев заболевания. Умерли от осложнений COVID-19 уже 462 тысячи человек, вылечились – 4,62 миллиона человек.

Недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко предположил, что на коронавирус в Украине на самом деле могут болеть 132 тысячи человек.

"В последнее время мы даем существенный прирост, которой больше общемировой", — официально заявил он.

Также заместитель Максима Степанова подчеркнул, что основной причиной такого роста является ослабление карантина, а не увеличение тестирований. Кроме того, он напомнил, что заработали метрополитен и другой общественный транспорт, открылись детские сады. После этого, с учетом инкубационного периода, и начало увеличиваться количество больных.

В Украине наблюдается тенденция к значительному увеличению госпитализации больных. Если раньше фиксировалось до 100 госпитализированных за сутки, то сегодня — 190. Также растет количество случаев заболевания пневмонией (из 200 случаев до 600-700). Ежедневно на аппарате ИВЛ находится 90 больных. Также недавно стало известно, что Институт микробиологии НАНУ по заказу МИНЗДРАВ разрабатывает політестсистему, которая будет использована в новом сезоне гриппа и гриппоподобных заболеваний.