Это удар - у Зеленского срочно предупредили украинцев

На фоне обострения эпидемии COVID-19 в Украине отдельные регионы ужесточили карантин. В Офисе президента в то же время заявили, что не хотят вводить в общий жесткий режим. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление заместителя руководителя ведомства Кирилла Тимошенко.

По его словам, на Банковой заинтересованы прежде всего в усиленном информировании опасности COVID-19 .

"Сегодня был очень жесткий разговор у президента с правоохранительными органами, с премьером, с Министерством здравоохранения. Мы говорили о том, чтобы все сейчас объединились для того, чтобы объяснить людям, в некоторых случаях это будет бить по карману. Мы не хотели бы снова усиливать карантин, потому что это удар и по экономике и по людям, но такая мера не исключается", — отметил Тимошенко.

Заместитель председателя ОПУ добавил, Зеленский выступил с поручением к правоохранительным органам. Оно касается усиления проверки соблюдения карантинных ограничений.

Уже в ближайшие дни, как предполагается, жители Украины увидят работу правоохранителей в этом направлении.

Напомним, по состоянию на утро в субботу, 20 июня, по всей стране диагноз COVID-19 подтвердили в 35 825 случаях. Это число выросло за последние сутки на 841.

Жесткий карантин был действующим в Украине с середины марта до середины мая. Предварительный этап послаблений начался 10 июня, однако почти половина страны не смогла на него перейти через эпидемическую ситуацию.