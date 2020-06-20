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Это удар - у Зеленского срочно предупредили украинцев

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Это удар - у Зеленского срочно предупредили украинцев Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

На фоне обострения эпидемии COVID-19 в Украине отдельные регионы ужесточили карантин. В Офисе президента в то же время заявили, что не хотят вводить в общий жесткий режим. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление заместителя руководителя ведомства Кирилла Тимошенко.

По его словам, на Банковой заинтересованы прежде всего в усиленном информировании опасности COVID-19.

"Сегодня был очень жесткий разговор у президента с правоохранительными органами, с премьером, с Министерством здравоохранения. Мы говорили о том, чтобы все сейчас объединились для того, чтобы объяснить людям, в некоторых случаях это будет бить по карману. Мы не хотели бы снова усиливать карантин, потому что это удар и по экономике и по людям, но такая мера не исключается", — отметил Тимошенко.

Заместитель председателя ОПУ добавил, Зеленский выступил с поручением к правоохранительным органам. Оно касается усиления проверки соблюдения карантинных ограничений.

Уже в ближайшие дни, как предполагается, жители Украины увидят работу правоохранителей в этом направлении.

Напомним, по состоянию на утро в субботу, 20 июня, по всей стране диагноз COVID-19 подтвердили в 35 825 случаях. Это число выросло за последние сутки на 841.

Жесткий карантин был действующим в Украине с середины марта до середины мая. Предварительный этап послаблений начался 10 июня, однако почти половина страны не смогла на него перейти через эпидемическую ситуацию.

Как сообщал ONLINE.UA, европейцы, которые болеют COVID-19, в 3-6 раз чаще страдают от потери обоняния и вкуса, чем жители других континентов. Ученые еще давно обратили внимание на то, что после того, как коронавирус SARS-CoV-2 попадает в организм человека, у него появляется целый ряд симптомов, самые главные — это потеря обоняния и ухудшение вкуса. Первые наблюдения за больными в Европе подтвердили тот факт, что подобные проблемы испытывали практически все пациенты с COVID-19.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Владимир Зеленский, эпидемия, угроза, ОПУ, пандемия, коронавірус, Кирило Тимошенко
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Обновлено:10:11, 20.06.2020

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