Нам всем тяжело - в МОЗ выступили с неожиданным заявлением

На фоне второй волны коронавируса COVID-19 в Министерстве здравоохранения срочно обратились к населению. Главный санитарный врач Виктор Ляшко призвал к соблюдению всех правил безопасности. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресслужбу МОЗ.

По его словам, власти зафиксировали чрезвычайное количество нарушений условий карантина.

"К сожалению, сегодня каждый шестой субъект хозяйствования нарушает противоэпидемические нормы. Эти нарушения приводят к тому, что происходят инфицирование. Есть нарушения и в транспорте. Мы должны понимать, что наша общая цель — преодолеть эпидемию коронавирусной болезни. Никто не заинтересован в продолжении карантина. Нам всем тяжело. Но мы должны понять и придерживаться прописанных норм", — отметил Ляшко.

Он объяснил, правила поведения и работы существуют для ресторанов, офисных помещений, салонов красоты, спортзалов, бассейнов, рынков, ТРЦ. Ключевое среди них — измерение температуры в рабочих, которые приходят на работу. Плотность посетителей не должно превышать одного на 10 квадратов.

"Эта норма прописана для того, чтобы можно было придерживаться социальной дистанции в 1,5 метра. Поэтому субъект хозяйствования, который допускает на территорию магазина, супермаркета, ТРЦ должен знать площадь этого здания и знать количество людей, которых он допускает внутрь", — подчеркнул главный санврач.

Маска, которую используют в помещениях, должна закрывать рот и нос. Только так она действительно дает защиту для других людей.

Без маски человек не должны допускать в транспорт, это — ответственность непосредственно перевозчиков. В то же время они не должны пускать в салон пассажиров больше, чем там мест для сидения.

По состоянию на утро 20 июня в Украине подтвердили уже 35 825 случаев COVID-19 .