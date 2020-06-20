Нам всем тяжело - в МОЗ выступили с неожиданным заявлением

На фоне второй волны коронавируса
По его словам, власти зафиксировали чрезвычайное количество нарушений условий карантина.
"К сожалению, сегодня каждый шестой субъект хозяйствования нарушает противоэпидемические нормы. Эти нарушения приводят к тому, что происходят инфицирование. Есть нарушения и в транспорте. Мы должны понимать, что наша общая цель — преодолеть эпидемию коронавирусной болезни. Никто не заинтересован в продолжении карантина. Нам всем тяжело. Но мы должны понять и придерживаться прописанных норм", — отметил Ляшко.
Он объяснил, правила поведения и работы существуют для ресторанов, офисных помещений, салонов красоты, спортзалов, бассейнов, рынков, ТРЦ. Ключевое среди них — измерение температуры в рабочих, которые приходят на работу. Плотность посетителей не должно превышать одного на 10 квадратов.
"Эта норма прописана для того, чтобы можно было придерживаться социальной дистанции в 1,5 метра. Поэтому субъект хозяйствования, который допускает на территорию магазина, супермаркета, ТРЦ должен знать площадь этого здания и знать количество людей, которых он допускает внутрь", — подчеркнул главный санврач.
Маска, которую используют в помещениях, должна закрывать рот и нос. Только так она действительно дает защиту для других людей.
Без маски человек не должны допускать в транспорт, это — ответственность непосредственно перевозчиков. В то же время они не должны пускать в салон пассажиров больше, чем там мест для сидения.
По состоянию на утро 20 июня в Украине подтвердили уже 35 825 случаев
Как сообщал ONLINE.UA, в Офисе президента в то же время заявили, что не хотят вводить общий жесткий режим. По словам заместителя руководителя ведомства Кирилла Тимошенко, на Банковой заинтересованы прежде всего в усиленном информировании опасности