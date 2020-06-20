На Украину надвигается угроза - к чему готовиться

Погода в Украине в ближайшие дни будет представлять опасность для населения. Специалисты предупредили о мощные грозы, которые будут сопровождать град и шквальный ветер. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укргидрометцентр.

По обнародованным данным, такая погода будет царить в Украине в течение трех дней — с 20 по 22 июня.

На территории областей объявили о I уровне опасности (желтом). Известно, что предупреждение прежде всего касается всех регионов, кроме восточных — Донетчины, Луганщины, Харьковщины, а также Крыма.

Согласно прогнозу синоптиков, мощность шквалов ветра будет достигать 15 или даже 20 метров в секунду.

Одновременно на территории упомянутых восточных областей, а также на Днепропетровщине, Запорожье, Сумщине и Черниговщине установили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

На территории Закарпатской и Ивано-Франковской области в течение двух дней — 21 и 22 июня — ожидаются чрезвычайно мощные дожди. Уровень опасности установлен I, желтый.

Средняя температура по Украине будет колебаться от 24 до 31 градуса тепла.

Следует заметить, что погода летом 2020 году погода удивляет украинцев своей непредсказуемостью. Первая неделя лета оказался необычайным по уровню осадков. Финальным его аккордом стал снегопад — его зафиксировали на Львовщине.

Следом лето все же отвоевало определенные позиции и обрушило на страну настоящую жару.

Как сообщал ONLINE.UA, в Украине с опозданием на три недели пришло долгожданное лето — весна задержалась в стране на лишние 20 дней, но теперь, по прогнозу синоптиков, температура воздуха будет расти ежедневно. Во многих регионах страны наблюдается жара, там столбики термометров превышают 30 градусов. Немного прохладнее только в западных регионах через кратковременные дожди с грозами.

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