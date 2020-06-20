Украина попала под удар агрессора - неутешительные новости Донбасса

Оккупанты на Донбассе совершили новую циничную и жестокую провокацию против Украины. В субботу, 20 июня, агрессор нанес удар по позициям Объединенных сил. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на прессцентр командование ООС.

По официальным данным, один военнослужащий получил ранения в результате выходки боевиков так называемой "ЛНР".

"Сегодня, 20 июня, российско-оккупационные войска, в очередной раз нарушая Минские договоренности, обстреляли позиции Объединенных сил. Так, возле населенного пункта Орехово противник вел огонь из артиллерийских систем и минометов, в результате чего один наш защитник получил осколочное ранение", — объявило командование.

Сейчас боец уже получил всю необходимую первичную помощь. Его эвакуировали в медицинское учреждение для дальнейшего лечения.

"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", — подчеркнули в ООС.

Напомним, за предыдущие сутки оккупационные войска 8 раз нарушили договоренности о режиме соблюдения тишины в зоне конфликта. Враг использовал разнообразное оружие — стрелковое, пулеметы, гранатометы различных систем.

"Украинские воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили врага прекратить свои агрессивные действия. По данным разведки, 19 июня украинские воины уничтожили двух и ранили по меньшей мере трех оккупантов", — добавило командование.

Как сообщал ONLINE.UA российская агрессия против Украины продолжается уже более 6 лет. По состоянию на июнь 2020-го кремлевская власть регулярно использует снайперов в так называемой "серой зоне" для огня по украинским позициям.

По данным украинской разведки, боевики регулярно обстреливают линию заткнення, удерживая напряжение среди подразделений ВСУ в ООС.