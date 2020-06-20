США проведут срочные переговоры с Россией - что о них известно

В отношениях Соединенных Штатов с Россией зреет важная проблема, связанная с договором о сдерживании наступательного оружия. Вашингтон планирует провести по этому поводу неотложные переговоры. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Государственный департамент страны.

По официальным данным, с американской стороны запланирован этап переговоров будет вести Маршалл Биллингсли — специальный представитель президента. Его собеседником станет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Предполагается, что будет принимать переговоры Австрия, а проведут их уже в ближайшее время — в понедельник и вторник, 22 и 23 июня соответственно. Цель визита американского дипломата — встреча для обсуждения "взаимосогласованных тем, связанных с будущим контроля над вооружениями".

"Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китайской Народной Республике присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости всем трем странам добросовестно вести переговоры о контроле над вооружениями", — пояснили в Госдепартаменте.

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно обращался к Китаю с приглашением по расширению соглашения Вашингтона и Москвы к трехстороннему формату.

Следует напомнить, речь идет о документе под названием СНВ-3 . Он вступил в силу в 2011 году после подписания президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Действие заканчивается 5 февраля 2021 года.

Договор стал фактически очередным в серии подобных ему, что тянется с 1970-х годов. Первую в таком роде соглашение, касающееся сокращения мощного оружия, подписали еще американский президент Джимми Картер и советский лидер Леонид Брежнев.

С того времени переговоры возобновлялись, договоры пролонгувалися и дополнялись.

Как сообщал ONLINE.UA, в июне российская сторона также выступала за проведение срочных переговоров относительно пролонгации договора о вооружениях. Это подтвердили в МИД РФ.