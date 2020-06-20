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Где нужно носить маски из-за карантина - официальное объяснение властей

Украина | Читати новину українською
Где нужно носить маски из-за карантина - официальное объяснение властей Маска (фото — pixnio.com)

В Украине власти объявили о возникновении так называемой второй волны эпидемии COVID-19. По этому поводу Министерство здравоохранения напомнило, где именно нужно обязательно пользоваться маской. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра Максима Степанова.

По его словам, прежде всего речь идет о помещении, потому что там скапливаются люди.

"Обязательными являются маски в транспорте, в помещениях. В большом скоплении людей, где невозможно соблюсти социальной дистанции, которая составляет минимум 1,5 метра", — подчеркнул чиновник.

Он также ответил на вопрос, который на фоне начала летнего сезона волновал, вероятно, миллионы украинцев. Оно касается необходимости пользоваться масками на пляжах.

"Если мы говорим о пляже, то дистанция между гражданами должна быть не менее 1,5 метра друг от друга. В таком случае ношение масок, так как мы говорим, что это пребывание на воздухе, не является обязательным", — пояснил Степанов.

Напомним, с середины мая по всей Украине началось ослабление карантинного режима. Оно должно было длиться в несколько этапов, регионы могли бы снимать ограничения независимо друг от друга.

В середине июня оказалось, что ситуация во многих регионах стала ухудшаться, соответственно они не могли ослабить карантин. Вместе с тем медицинские эксперты регистрировали абсолютный антирекорд новых случаев COVID-19 за сутки, он теперь вырос до более 900.

По состоянию на утро 20 июня в Украине подтвердили от начала эпидемии 35 825 инфицированных.

Как сообщал ONLINE.UA, на фоне второй волны коронавирус COVID-19 в Министерстве здравоохранения срочно обратились к населению. Главный санитарный врач Виктор Ляшко призвал к соблюдению всех правил безопасности. По его словам, власти зафиксировали чрезвычайное количество нарушений условий карантина.

Источник: ONLINE.UA
Теги: маски, Украина, Минздрав, медицина, карантин, запрет, правила
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Обновлено:13:11, 20.06.2020

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