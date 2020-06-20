Где нужно носить маски из-за карантина - официальное объяснение властей

В Украине власти объявили о возникновении так называемой второй волны эпидемии COVID-19 . По этому поводу Министерство здравоохранения напомнило, где именно нужно обязательно пользоваться маской. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра Максима Степанова.

По его словам, прежде всего речь идет о помещении, потому что там скапливаются люди.

"Обязательными являются маски в транспорте, в помещениях. В большом скоплении людей, где невозможно соблюсти социальной дистанции, которая составляет минимум 1,5 метра", — подчеркнул чиновник.

Он также ответил на вопрос, который на фоне начала летнего сезона волновал, вероятно, миллионы украинцев. Оно касается необходимости пользоваться масками на пляжах.

"Если мы говорим о пляже, то дистанция между гражданами должна быть не менее 1,5 метра друг от друга. В таком случае ношение масок, так как мы говорим, что это пребывание на воздухе, не является обязательным", — пояснил Степанов.

Напомним, с середины мая по всей Украине началось ослабление карантинного режима. Оно должно было длиться в несколько этапов, регионы могли бы снимать ограничения независимо друг от друга.

В середине июня оказалось, что ситуация во многих регионах стала ухудшаться, соответственно они не могли ослабить карантин. Вместе с тем медицинские эксперты регистрировали абсолютный антирекорд новых случаев COVID-19 за сутки, он теперь вырос до более 900.

По состоянию на утро 20 июня в Украине подтвердили от начала эпидемии 35 825 инфицированных.