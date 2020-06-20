Ложь от начала и до конца - Путин и его пропаганда получили нового мощного удара

Президента РФ Владимира Путина продолжают нещадно критиковать за искажение истории в его последней статье на тему Второй мировой войны. На этот раз высказались в правительстве Эстонии. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ERR.

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, Путин искажает эстонскую историю в пользу советского агрессора.

"Он отдельно говорит о Балтийских странах, ссылаясь на то, что страны Балтии присоединились к Советскому Союзу на основании договора и с согласия избранных народных представителей, это якобы соответствовало международном и внутригосударственном праву того времени. Эти утверждения лживы от начала и до конца, я их осуждаю", — пояснил дипломат.

Он назвал поступок Путина крайне циничным, поскольку на этой неделе исполняется 80 лет с момента оккупации балтийских стран советскими войсками.

Напомним, российский президент написал статью под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". В ней он сбрасывает ответственность за разжигания глобального конфликта из Москвы и прямо обвиняет в этом Запад.

Также Путин оправдывает действия сталинской дипломатии и особенно пакт Риббентропа-Молотова, поскольку — опять же — Запад бросил Советский Союз на произвол судьбы, один на один с нацистским агрессором.

Как сообщал ONLINE.UA, историк и исследователь архивов Игорь Петров заявил об использовании лидером ложных цитат. По словам эксперта, речь идет о цитировании нацистского диктатора Адольфа Гитлера.

Также он обратил внимание на то, как Путин использовал утверждение из книги, что вошла в 2010 году в федеральный перечень экстремистских материалов РФ.