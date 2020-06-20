Проект уже завершен - в Кремле сделали шокирующее заявление о Северном потоке 2

Российский газопровод "Северный поток-2 " в течение последних месяцев буквально борется за существование на фоне новых американских санкций. Впрочем, в Кремле выступили с заявлением о якобы выполнения проекта — с определенной точки зрения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Handelsblatt.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, проект завершен полностью с инвестиционной позиции. Его оценивают сейчас в 9,5 миллиарда евро.

"Проект "Северный поток-2 " уже завершен с точки зрения инвестиционной и экономической деятельности. Все возможные технические средства используются исключительно для физического завершения строительных работ", — пояснил представитель Кремля.

Он напомнил, мощность газопровода из России в Европу составит 55 миллиардов кубов топлива ежегодно. Его завершенность оценивается в 93%.

В то же время парализовали строительство "Северного потока-2 " жесткие санкции со стороны Соединенных Штатов. В Вашингтоне грозят последствиями для всех международных компаний, которые были причастны к физическому воплощению проекта.

Сам Новак утверждает, что уже и забыл о санкциях, поскольку они не влияют на российскую экономику.

"Санкции больше не обременяют нас. Раньше мы занимались энергетическими проектами с западными компаниями, теперь мы делаем их в одиночку. И санкции больше не затрагивают одну Россию. Они все больше становятся дубинкой для достижения своих собственных протекционистских целей", — считает министр.