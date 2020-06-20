Проект уже завершен - в Кремле сделали шокирующее заявление о Северном потоке 2

Российский газопровод "Северный
По словам министра энергетики РФ Александра Новака, проект завершен полностью с инвестиционной позиции. Его оценивают сейчас в 9,5 миллиарда евро.
"Проект "Северный
поток-2" уже завершен с точки зрения инвестиционной и экономической деятельности. Все возможные технические средства используются исключительно для физического завершения строительных работ", — пояснил представитель Кремля.
Он напомнил, мощность газопровода из России в Европу составит 55 миллиардов кубов топлива ежегодно. Его завершенность оценивается в 93%.
В то же время парализовали строительство "Северного
Сам Новак утверждает, что уже и забыл о санкциях, поскольку они не влияют на российскую экономику.
"Санкции больше не обременяют нас. Раньше мы занимались энергетическими проектами с западными компаниями, теперь мы делаем их в одиночку. И санкции больше не затрагивают одну Россию. Они все больше становятся дубинкой для достижения своих собственных протекционистских целей", — считает министр.
Как сообщал ONLINE.UA, команда главы РФ Владимира Путина продолжает делать все возможное, чтобы разрушить планы Украины и Евросоюза по сохранению энергетической и политической независимости. Так, 17 июня стало официально известно о том, что оператор Северного