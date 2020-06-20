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Проект уже завершен - в Кремле сделали шокирующее заявление о Северном потоке 2

Мир | Читати новину українською
Проект уже завершен - в Кремле сделали шокирующее заявление о Северном потоке 2 Nord Stream (фото — wikipedia.org)

Российский газопровод "Северный поток-2" в течение последних месяцев буквально борется за существование на фоне новых американских санкций. Впрочем, в Кремле выступили с заявлением о якобы выполнения проекта — с определенной точки зрения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Handelsblatt.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, проект завершен полностью с инвестиционной позиции. Его оценивают сейчас в 9,5 миллиарда евро.

"Проект "Северный поток-2" уже завершен с точки зрения инвестиционной и экономической деятельности. Все возможные технические средства используются исключительно для физического завершения строительных работ", — пояснил представитель Кремля.

Он напомнил, мощность газопровода из России в Европу составит 55 миллиардов кубов топлива ежегодно. Его завершенность оценивается в 93%.

В то же время парализовали строительство "Северного потока-2" жесткие санкции со стороны Соединенных Штатов. В Вашингтоне грозят последствиями для всех международных компаний, которые были причастны к физическому воплощению проекта.

Сам Новак утверждает, что уже и забыл о санкциях, поскольку они не влияют на российскую экономику.

"Санкции больше не обременяют нас. Раньше мы занимались энергетическими проектами с западными компаниями, теперь мы делаем их в одиночку. И санкции больше не затрагивают одну Россию. Они все больше становятся дубинкой для достижения своих собственных протекционистских целей", — считает министр.

Как сообщал ONLINE.UA, команда главы РФ Владимира Путина продолжает делать все возможное, чтобы разрушить планы Украины и Евросоюза по сохранению энергетической и политической независимости. Так, 17 июня стало официально известно о том, что оператор Северного потока-2, Nord Stream 2 AG, подал апелляцию в суд Дюссельдорфа на решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), которое отказало в освобождении проекта от требований обновленной газовой директивы ЕС.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Россия, Северный поток, газ, Германия, Евросоюз, санкции, строительство
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