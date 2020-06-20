За грехами идет расплата - КНДР вновь угрожает Югу войной

На Корейском полуострове несколько недель продолжается серьезное обострение между Пхеньяном и Сеулом. Сейчас власти КНДР сделала жесткое предупреждение соседнем государстве. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Центральное телеграфное агентство.

Северокорейская сторона предупредила официальный Сеул, что вскоре начнет "войну", но агитационную. Южного соседа якобы ждет возмездие и тяжелые времена.

Участие в этой войне будут предприятия по печати агитационных материалов и студенты местных институтов.

"В печатных органах штампуют листовки против врагов, южнокорейского правительства, которое два года своими хитрыми приемами насмешку над всеми надеждами северокорейского народа, заключенным в межкорейских договоренностях... За грехи идет расплата", — пояснила власти КНДР.

В Пхеньяне утверждают, что Сеул с недавних пор избавился даже "элементарной морали", поэтому его ждет соответствующая расплата.

"Только почувствовав это на себе, они смогут нормально понять, насколько мерзким становится настроение", — утверждает северокорейская сторона.

Напомним, Корейский полуостров разделен пополам между КНДР и Южной Кореей с 1950-х годов, когда закончилась горячая фаза гражданской войны. С того времени между государствами, которые воплощают идеалы диктаторского Востока и демократического Запада соответственно, вспыхивали отдельные конфликтные инциденты или обострения.

После отключения линий связи с Югом сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон 15 июня заявила о готовности военного командования к решительным действиям, на которые она получила карт-бланш от партийного руководства страны. Она пригрозила Сеулу безжалостной войной, которая станет ответом на пропаганду против ее брата.

Как сообщал ONLINE.UA, новое обострение между Северной и Южной Кореей продолжает расти через дипломатические споры. Во вторник, 16 июня, Пхеньян решил уничтожить совместный офис для связи между государствами.