Он хочет драться - промоутер поразил признанием о следующем бое Усика

Менеджмент украинского боксера Александра Усика и британца Дерека Чисоры работают над организацией нового боя после карантина, однако это требует усилий и времени. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Boxing Social.
По словам промоутера украинца Александра Красюка, сейчас они пытаются подобрать место для поединка, однако вероятных локаций — очень много.
"Мы ищем место и время для этого боя. Он пройдет в августе или сентябре где-то на планете Земля. Усику все равно, где это будет — в Великобритании, Штатах, Австралии, Новой Зеландии или Японии. Так же и по зрителям — ему все равно, будут они или нет. Он хочет драться", — отметил менеджер.
В то же время он подтвердил свои контакты с американским коллегой Эдди Хірном. Тот говорил, что бой можно устроить перед небольшой аудиторией или же вообще без зрителей.
"Забавно, но дело в том, что нет ни одного человека в мире, который знает, что произойдет в будущем. Нам нужно действовать в соответствии с тем, что происходит", — подчеркнул Красюк.
Напомним, Усик и Чисора должны были встретиться на ринге еще в мае, однако бой отменили из-за карантина, вызванный пандемией
Того же месяца должен был выходить на ринг другой выдающийся украинский боец Василий Ломаченко. Его бой против американца Теофімо Лопеса отсрочили минимум до осени.
Как сообщал ONLINE.UA бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой сорвался из-за пандемии коронавирус