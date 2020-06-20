Он хочет драться - промоутер поразил признанием о следующем бое Усика

Менеджмент украинского боксера Александра Усика и британца Дерека Чисоры работают над организацией нового боя после карантина, однако это требует усилий и времени. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Boxing Social.

По словам промоутера украинца Александра Красюка, сейчас они пытаются подобрать место для поединка, однако вероятных локаций — очень много.

"Мы ищем место и время для этого боя. Он пройдет в августе или сентябре где-то на планете Земля. Усику все равно, где это будет — в Великобритании, Штатах, Австралии, Новой Зеландии или Японии. Так же и по зрителям — ему все равно, будут они или нет. Он хочет драться", — отметил менеджер.

В то же время он подтвердил свои контакты с американским коллегой Эдди Хірном. Тот говорил, что бой можно устроить перед небольшой аудиторией или же вообще без зрителей.

"Забавно, но дело в том, что нет ни одного человека в мире, который знает, что произойдет в будущем. Нам нужно действовать в соответствии с тем, что происходит", — подчеркнул Красюк.

Напомним, Усик и Чисора должны были встретиться на ринге еще в мае, однако бой отменили из-за карантина, вызванный пандемией COVID-19 . Распространение инфекции парализовало профессиональный спорт, в частности бокс.

Того же месяца должен был выходить на ринг другой выдающийся украинский боец Василий Ломаченко. Его бой против американца Теофімо Лопеса отсрочили минимум до осени.