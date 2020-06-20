Беларуси не было бы - Лукашенко удивил мир заявлением о карантине

Беларусь стала едва ли не единственной страной мира, на территории которой власть отказалась от жесткого карантина против COVID-19 . Президент Александр Лукашенко объяснил, с этим это связано. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, избранный путь "борьбы" против эпидемии позволил не останавливать экономические процессы и производство в стране. Фактически именно это якобы не дало Беларусы развалиться.

"Я видел много месяцев назад, что от нас хотят. Дело в том, что у нас бы страны уже к этому времени не было. Нам бы принесли доллар или российский рубль... Но мы работаем сегодня, хоть как-то дышим. А хотели, чтобы мы не дышали. Я знаю, чего они хотели. Не получилось. Далее вы поймете, что это правда", — подчеркнул Лукашенко.

По состоянию на субботу, 20 июня, на территории Беларуси зарегистрировали более 57 тысяч случаев коронавирус COVID-19 . Количество смертей уже поспело 337.

Напомним, следующий августа в Беларуси пройдут очередные выборы президента, на которых действующий государственный лидер будет баллотироваться в шестой раз. На фоне важного голосования в стране начались акции протесте, участники которых выступили против преследования оппозиционных кандидатов и препятствия для их выдвижения.

В то же время сам Лукашенко выступает на протяжении последних недель с сокрушительными заявлениями против оппозиции и обвиняет их в планах начать "майдан" — по указанию иностранных кукловодов.

Как сообщал ONLINE.UA, в Беларуси разгорелась настоящая борьба на фоне предстоящих президентских выборов. Действующий лидер страны Александр Лукашенко объявил, что не отдаст все во власть "нехлюям". По его словам, главная задача — не "потерять" страну.