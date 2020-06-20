У Путина срочно обратились к Зеленскому - что случилось

Первая леди Украины Елена Зеленская недавно заразилась коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил. что желает жене Владимира Зеленского выздоровления.
"Говоря об Украине, я бы, прежде всего, хотел бы по-человечески пожелать скорейшего выздоровления супруге президента Зеленского", — подчеркнул представитель Владимира Путина.
С таким заявлением он выступил во время одной из телепрограмм на "Первом канале".
Напомним, Песков лично недавно поборол новый вирус. В мае он заявил, что лежит в больнице с коронавірусною инфекцией и двусторонней пневмонией. Кроме того, он признался, что коронавирус "пожирает" его легкие.
Пресс-секретарь Путина был не первым чиновником такого высокого публичного уровня, который заразился новым коронавирусом. К нему на больничный с таким диагнозом ушли премьер-министр страны Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова, министр строительства Владимир Якушев — вместе с заместителем Дмитрием Волковым.
Как сообщал ONLINE.UA, первая леди Украины Елена Зеленская недавно сдала положительный тест на коронавирус
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