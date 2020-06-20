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У Путина срочно обратились к Зеленскому - что случилось

Политика | Читати новину українською
У Путина срочно обратились к Зеленскому - что случилось Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

Первая леди Украины Елена Зеленская недавно заразилась коронавирусом COVID-19. В субботу, 20 июня, в Кремле выступили со специальным заявлением по этому поводу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российские сми.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил. что желает жене Владимира Зеленского выздоровления.

"Говоря об Украине, я бы, прежде всего, хотел бы по-человечески пожелать скорейшего выздоровления супруге президента Зеленского", — подчеркнул представитель Владимира Путина.

С таким заявлением он выступил во время одной из телепрограмм на "Первом канале".

Напомним, Песков лично недавно поборол новый вирус. В мае он заявил, что лежит в больнице с коронавірусною инфекцией и двусторонней пневмонией. Кроме того, он признался, что коронавирус "пожирает" его легкие.

Пресс-секретарь Путина был не первым чиновником такого высокого публичного уровня, который заразился новым коронавирусом. К нему на больничный с таким диагнозом ушли премьер-министр страны Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова, министр строительства Владимир Якушев — вместе с заместителем Дмитрием Волковым.

Как сообщал ONLINE.UA, первая леди Украины Елена Зеленская недавно сдала положительный тест на коронавирус COVID-19. Уже во вторник, 16 июня, на официальном уровне подтвердили ее госпитализацию. Согласно обнародованным данным, жену президента направили в одну из киевских больниц.

Накануне Владимир Зеленский и дети супругов вновь прошли тестирование на COVID-19. Ни один из них не дал положительного результата.

По состоянию на утро 20 июня по всей Украине подтвердили уже 35 825 диагнозов коронавирус COVID-19.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, полмтика, Дмитрий Песков, Елена Зеленская
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