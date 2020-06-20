Мой второй принц - Джамала поразила новостью о рождении сына

В Семье украинской певицы с крымскотатарским происхождением Джамала произошло пополнение. В пятницу, 19 июня, она родила сына. Об этом сообщает ONLINE.UA сама музыкант в социальных сетях.

По официальным данным, для Джамалы и ее мужа Сеит-Бекира Сулейманова это — второй сын

"Мой второй принц – Селим-Гирея Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19.06 родился самый пунктуальный малыш (по статистике входит в 4%, так как родился в прогнозируемую дату, именно своего времени)", — отметила она на своих страницах в социальных сетях.

Первенец у супругов родился в марте 2018 года. Джамала и Сеит-Бекир назвали его Эмир-Рахман Сеит-Бекир Оглы Сулейманов.

Напомним, настоящая слава и признание 36-летняя украинская певица получила после победы в песенном конкурсе "Евровидение", который состоялся в Швеции 2016 года.

Она поразила всю Европу своей песней "1944", которая посвящена одной из найтрагічниших страниц истории ее народа. В этот год сталинская кровавая власть устроила депортацию крымских татар с родного полуострова.

Вследствие этих репрессий погибли тысячи людей.

Также Джамала за трек "1944" получила престижную награду "20 знаковых песен за 20 лет" от YUNA.

Как сообщал ONLINE.UA, 18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В эту печальную дату украинская певица Джамала поделилась со всеми поклонниками личной историей, которая случилась с ее семьей в этот трагический день 1944 года. Подробности — по ссылке на отдельный материал.