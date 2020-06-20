Легализация игорного бизнеса - в Раде назвали решающую дату

В Верховной Раде продолжается процесс принятия законопроекта, связанного с легализацией азартных игр в Украине. Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, когда его могут рассмотреть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление политика в эфире телевидения.

По его словам, документ необходимо рассмотреть в течение следующей недели, чтобы государственный бюджет 2020 года смог получить 7 миллиардов гривен от игорного бизнеса.

Первое рассмотрение законопроекта планировалось еще в пятницу, 19 июня. Впрочем, Рада работала за порядком сокращенного дня, поэтому его решили перенести. К проекту уже зарегистрировали около 3,5 тысячи правок.

Одновременно Арахамия раскрыл масштабы нелегального игорного бизнеса в Украине до того, как подпольные залы закрыли.

"80 тысяч автоматов было всего лишь несколько месяцев назад, до того, как президент Зеленский сказал запретить полностью. Все полностью нелегальные. 80 тысяч и в этом были заняты более 4 тысяч человек. Сейчас практически все залы игровых автоматов закрыты. Но это будет недолго", — объяснил политик.

Напомним, легализация игорного бизнеса — один из элементов президентской программы Владимира Зеленского. Разработка законопроекта и этот процесс в целом тянется еще с 2019 года.

Во время рассмотрения в декабре соответствующий законопроект не поддержали. Известно, что в нем говорится о разрешении на создание игровых залов в гостиницах класса "4 звезды" и выше.

На фоне голосования по всей Украине буквально в один миг закрыли все нелегальные казино.

Как сообщал ONLINE.UA, еще 21 мая Верховная Рада Украины должна была рассмотреть во втором чтении закон о легализации игорного бизнеса, к которому после первого голосования уже подали более трех тысяч правок.