Громкое признание Кремля - ​​сколько продлится российская агрессия

Российская история — это буквально целые годы и столетия агрессивной экспансии в отношении всех соседей. Недавно в Кремле подчеркнули, что современная власть не планирует менять этот подход. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление официального представителя президента РФ на российском телевидении.

По словам Дмитрия Пескова, Москва "никогда не устанет" думать о русскоязычных за пределами этой страны.

Также он отметил, невозможно игнорировать существование террористических формирований в Украине — так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Невозможно говорить, что мы не будем с ними общаться. Россия никогда не устанет думать о русских, русскоязычных, никогда не устанет. Об этом неоднократно и президент Путин говорил", — подчеркнул спикер.

Напомним, российская агрессия в Украине уже более 6 лет оправдывается в России именно таким образом — будто Кремль в Крыму защитил русскоязычных, а потом начал "поддерживать" еще и людей на Донбассе.

Также представитель Путина подчеркнул, что Украина якобы заявляет о невозможности выполнения программы минских договоренностей. Такие утверждения он назвал потенциально опасными.

"Не может не вызывать обеспокоенности слова о необязательности или невозможности выполнения минских договоренностей, которые звучат все чаще и чаще. Если это будет звучать чаще, и если это будет принимать форму абсолютно официальных заявлений, то, конечно, это будет заводить ситуацию в тупик", – добавил пресс-секретарь.

Как сообщал ONLINE.UA, политический эксперт и журналист Виталий Портников обратил внимание на то, что глава Кремля Владимир Путин в своей статье для американского журнала The National Interest вновь призывает к проведению встречи лидеров 5 государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН. По словам политолога, он фактически приравнивает этот саммит Ялтинской конференции, на которой лидеры стран-союзниц во Второй Мировой войне поделили Европу.