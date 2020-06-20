Уже на следующей неделе - украинцев предупредили о важных событиях

Несмотря на карантин в Украине отдельные развлекательные заведения продолжают работу, так что в Кабинете министров решили организовать проверки. Они могут начаться на следующей неделе. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление Алексея Чернышева — министра развития общин и территорий.

По словам первого заместителя Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, прежде всего речь идет о заведениях общественного питания.

"Считаю, что необходимы массовые проверки. По меньшей мере 10 тысяч проверок Держпродспоживслужби за соблюдением заведениями общественного питания норм должны состояться уже на следующей неделе", пояснил министр.

Чернышов добавил, "возобновление работы заведений общественного питания иногда приводит к нарушению санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований проведения массовых мероприятий".

Также в Украине уже длительное время сохраняется тенденция ускорения темпов эпидемии COVID-19 . Недавно в стране был зафиксирован абсолютный антирекорд по суточной количеством новых случаев инфекции.

"Поэтому необходимо срочно провести корректировки противоэпидемических мероприятий для усиления контроля", — подчеркнул чиновник.

Следует заметить, подобные мероприятия уже провела киевская власть. В ночь на субботу, 20 июня, мобильные группы из чиновников и правоохранителей проверили заведения за вероятные нарушения. Они установили, что пренебрегали карантином несмотря на вторую волну эпидемии 27 развлекательных заведений и еще 17 субъектов хозяйствования.

По состоянию на утро 20 июня число инфицированных COVID-19 в Украине составила 35 825.