Количество больных коронавирусом в Украине наконец начало снижаться - официальные данные на 21 июня

Количество больных коронавирусом в Украине начало снижаться — в воскресенье, 21 июня, зафиксировано 735 новых случая заражения. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 36560 человек, из них 1002 человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Уже 16509 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Минздрава.

По состоянию на 21 июня коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Количество больных коронавирусом в мире уже достигает почти 9 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 156 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США и Бразилии — там за сутки зафиксировали более 33 и 31 тысячи новых случаев заболевания соответственно. На третьем месте по заболеваемости в мире находится Россия — в этой стране число заболевших превышает 576 тысяч. На сегодняшний день 3,711 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , 466 тысяч человек, вылечились – 4,743 млн пациентов.

Важно отметить, что в Украине не только стремительно растет количество заболевших коронавирусом людей, но и увеличивается число пациентов, которые нуждаются в госпитализации. Пока в стране загруженность коек составляет 15-17% и есть почти 2 тысячи свободных аппаратов ИВЛ. Но ситуация с каждым днем ухудшается, поэтому если украинцы не начнут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, то Минздраву придется снова ужесточить карантин.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинские власти считают, что стремительный рост количества заболевших коронавирусной болезнью в Украине означает фактическое начало второй волны.