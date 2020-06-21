Шахтер снова стал чемпионом Украины по футболу - видео матча с Александрией

В субботу, 20 июня, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся матч
Открыл счет в чемпионском матче "Шахтер" на
Напомним, за Шахтер в этом матче играли: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Коноплянка, 77) — Степаненко (Тете, 57) — Марлос (Коваленко, 86), Маркос Антонио, Алан Патрик (Хочолава, 85), Тайсон — Мораес
За Александрию: Билык — Пашаев, Шендрик, Дубра, Мирошниченко (Вантух, 63) — Ковалец (Грицук, 80), Гречишкин (Довгий, 22), Банада — Лучкевич (Задерака, 46), Ситало (Шастал, 46), Третьяков.
Голы забили: Тайсон, 13 (пенальти), Тете, 60, 78 — Банада, 49, Третьяков, 52 (пенальти).
Матч Шахтер — Александрия — обзор матча УПЛ (видео):
Важно добавить, что донецкая команда не только победила кировоградскую со четом 3:2, но также набрала 71 очко. Таким образом "Шахтер" оторвался далеко вперед от киевского "Динамо" — в 27 туре украинской Премьер-лиги клуб получил 52 очка, сыграв 26 матчей. Теперь домашний матч донецкого "Шахтера", успешно проведшего защиту титула чемпиона Украины, против луганской "Зари" в следующем туре не будет иметь никакого турнирного значения для коллектива Луиша Каштру.
Ранее ONLINE.UA публиковал полное видео матча Заря — Динамо, который состоялся 13 июня в Запорожье.