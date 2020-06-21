Шахтер снова стал чемпионом Украины по футболу - видео матча с Александрией

В субботу, 20 июня, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся матч 27-го тура украинской Премьер-лиги. На футбольном поле встретились команды "Шахтер" и "Александрия", по результатам матча которых определилися чемпион Украины по футболу. Победителем игры стал донецкий "Шахтер", который этой волевой победой со счетом 3:2 оформил самое быстрое досрочное чемпионство в истории Украины. Донецкий "Шахтер" в четвертый раз подряд выиграл чемпионат Украины и тринадцатый в истории команды. "Горняки" победили досрочно и этот титул стал первым в тренерской карьере Луиша Каштру. Посмотреть видео обзора матча "Шахтер" — "Александрия" можно на ONLINE.UA.

Открыл счет в чемпионском матче "Шахтер" на 13-й минуте первого тайма. Рефери из-за нарушения Антона Шендрика назначил пенальти, который реализовал Тайсон. В начале второго тайма "Александрии" удалось сравнять счет и вырваться вперед. Но "горяняки" усилили атаку. На поле вышел Тете, который сравнял счет с соперниками за три минуты пребывания на поле. На 78-й минуте бразилец оформил дубль и стал героем встречи, принеся "Шахтеру" победу и четвертое чемпионство подряд.

Напомним, за Шахтер в этом матче играли: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Коноплянка, 77) — Степаненко (Тете, 57) — Марлос (Коваленко, 86), Маркос Антонио, Алан Патрик (Хочолава, 85), Тайсон — Мораес

За Александрию: Билык — Пашаев, Шендрик, Дубра, Мирошниченко (Вантух, 63) — Ковалец (Грицук, 80), Гречишкин (Довгий, 22), Банада — Лучкевич (Задерака, 46), Ситало (Шастал, 46), Третьяков.

Голы забили: Тайсон, 13 (пенальти), Тете, 60, 78 — Банада, 49, Третьяков, 52 (пенальти).

Матч Шахтер — Александрия — обзор матча УПЛ (видео):

Важно добавить, что донецкая команда не только победила кировоградскую со четом 3:2, но также набрала 71 очко. Таким образом "Шахтер" оторвался далеко вперед от киевского "Динамо" — в 27 туре украинской Премьер-лиги клуб получил 52 очка, сыграв 26 матчей. Теперь домашний матч донецкого "Шахтера", успешно проведшего защиту титула чемпиона Украины, против луганской "Зари" в следующем туре не будет иметь никакого турнирного значения для коллектива Луиша Каштру.

Ранее ONLINE.UA публиковал полное видео матча Заря — Динамо, который состоялся 13 июня в Запорожье.