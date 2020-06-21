Не будем защищать - Трамп раскрыл все карты мести Меркель из-за России

Президент США Дональд Трамп решил отомстить канцлеру Германии Ангеле Меркель за поддержку российского газопровода "Северный поток-2 ", через который Москва хочет поставлять свой газ в Европу в обход Украины. Американский лидер четко дал понять, что продолжить добиваться блокировки строительства скандального газопровода и при этом давление он будет оказывать не только на команду российского президента Владимира Путина, но и на официальный Берлин. Трамп впервые подтвердил, что сократит численность американских войск в Германии, так как США не собираются защищать Берлин от России пока немецкие власти платят Москве миллиарды долларов за энергию. С таким заявлением Трамп выступил на своем первом политическом митинге с момента начала пандемии коронавируса в США, который состоялся в Талсе, штат Оклахома. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Bloomberg.

"Мы должны защитить Германию от России, но Германия платит России миллиарды долларов за энергию, поступающую из трубопровода, совершенно нового трубопровода. Извините, как это работает?", — возмутился Трамп, отметив, что США не собираются на это закрывать глаза.

Трамп также вспомнил предыдущий спор с Меркель, в котором он настаивал на более существенном увеличении расходах на оборону Германии в качестве члена НАТО. Он назвал официальный Берлин "преступниками".

"Они забывают обо всех деньгах, которые не были выплачены, я сказал насчет триллиона долларов, которые они действительно должны", — напомнил Трамп подробности переговоров с Меркель по этому вопросу.

Важно добавить, что кроме давления Трампа на Меркель, Вашингтон продолжает усиливать санкционное давление и на Россию, чтобы не позволить достроить и запустить "Северный поток-2 ". В команде Меркель не скрывают, что на самом деле боятся воздействия санкций США, в случае их введения. Немецкие власти предполагают, что новый санкционный удар официального Вашингтона по главе Кремля Владимиру Путину и его приспешниками крайне негативно повлияет на госслужбы страны и компании Германии. По предварительным данным, новые санкции США могут быть введены против "всех фирм", которые будут предоставлять услуги страхования, модернизации трубопроводной сети или, например, дооснащение судов-трубоукладчиков, а следовательно, коснутся госслужб Германии.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Трамп решил жестко отомстить Меркель. Он распорядился к сентябрю вывести из ФРГ 9500 американских солдат и офицеров, а максимальное число военнослужащих США, которые могут одновременно находиться в ФРГ, ограничить 25 тысячами — сейчас в Германии находятся 34,5 тысяч американских военных.