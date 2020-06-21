Подумайте все - Зеленский срочно обратился к каждому украинцу

В воскресенье, 21 июня, все медицинские работники Украины и всего мира отмечают профессиональный праздник — День медика. По этому случаю украинский глава Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам. Он поздравил медработников с праздником, а каждого украинца призвал задуматься о ситуации с коронавирусом в стране и попросил делать каждый день подарки медикам, соблюдая карантин, так как именно им ежедневно ценой собственной жизни приходится стоять на обороне Украины от инфекции и спасать жизни людей. Об этом Зеленский сказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, передает ONLINE.UA.

Зеленский напомнил, что День медика не имеет официального статуса, но он является действительно государственным праздником. Президент считает, что для каждого украинца сегодняшний день — как день рождения очень близкого человека. По случаю праздника, Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 122 медиков.

"Украинские врачи – это наше государственное сокровище, и мы не имеем иного права, чем его сохранить. С этой целью в пятницу состоялось заседание правительства, где было принято соответствующее решение. Кроме 6,5 миллиардов для строительства по всей стране приемных отделений, мы дополнительно увеличиваем расходы на медицину почти на 8 миллиардов. А значит – все медицинские учреждения, которые через старую реформу оказались на грани закрытия, будут дофинансированы и сохранены. 1,2 миллиарда гривен будет направлено на экстренную медицинскую помощь. А с 1 сентября всем медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25, 50 и 70 процентов в зависимости от их категории", — дал обещание ураинским медикам президент.

Зеленский уверил, что не допустит закрытия больниц и того, чтобы врачи теряли работу и искали лучшей судьбы за рубежом. Он также вспомнил 43 медицинских работника, которые погибли, противодействуя COVID-19 ". Президент подчеркнул, сейчас каждый врач фактически тоже находится на передовой, как и украинские военные, сражаясь за наше здоровье и жизнь.

Президент призвал украинцев еще раз задуматься над тем, чем они могут облегчить работу медиков в условиях пандемии. А также подчеркнул, что каждый из нас может поздравить украинских медиков.

"Они погибли, защищая нас. Подумайте, как тяжело работают наши врачи. Когда нужно – 24 часа в сутки, не думая о еде и сне. Ежедневно они совершают подвиг. Поэтому давайте каждый день поздравлять нашим защитников с праздником. И для этого нужно совсем немного. Просто не быть равнодушным. Носить маски. Держать дистанцию. В транспорте, супермаркетах, общественных местах и во время скопления людей. Быть бдительным, чтобы быть здоровым. Поверьте, что для наших врачей это будет лучшим подарком. Давайте делать им такие подарки. Сегодня и каждый день", — добавил Зеленский.

Напомним, в Кабмине пообещали, что медикам поднимут зарплату с 1 сентября 2020 года. Всем врачам независимо от должности правительство предлагает повысить оклад на 75%, среднему медицинскому персоналу — в размере 50% минимальной зарплаты (в денежном эквиваленте это примерно 2 360 гривен), младшим медицинским сестрам — в размере 25% (ориентировочно 1 180 гривен).

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский сделал последнее предупреждение украинцам из-за коронавируса.