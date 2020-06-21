В Киеве в многоэтажке прогремел мощный взрыв - фото и видео с места происшествия

Утром 21 июня в Киеве прогремел мощный взрыв в жилом девятиэтажном доме на улице Соломии Крушельницкой 1/5. В результате взрыва обвалились несколько этажей многоэтажки. По информации очевидцев происшествия под завалами находятся люди. На место происществия срочно выехали 46 человек из состава ГСЧС и 9 единиц техники. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, из-за чего разрушились перекрытия между 4,5,6 и 7 этажами дома. Фото и видео с места взрыва в Киеве опубликовала пресс-служба ГСЧС, а также очевидцы происшествия в соцсетях, передает ONLINE.UA.

"Повреждено несколько этажей. Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется. На место срочно выехали все службы", — говорится в сообщении спасателей.

На данный момент известно, что людей из дома, где произошел взрыв эвакуировали. На место происшествия также прибыли сотрудники газовой службы, которые перекрыли подачу газа на дом. Киевляне, которые живут по соседству, рассказали в соцсетях, что взрыв был очень страшным, а его отголоски были слышны во всем районе Позняки.

По состоянию на 11:00 в ГСЧС сообщили, что об 1 погибшем человеке в результате взрыва. Эвакуированы 21 человек. Деблокированы 3 человека. Проводятся работы дальнейшей эвакуации жителей дома. От ГСЧС к спасательной операции привлечены 75 человек и 15 единиц техники. На месте происшествия также работают сотрудники Национальной полиции.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в четырехэтажном жилом доме в Дрогобыче Львовской области произошел взрыв. По предварительным данным, его причиной стала утечка бытового газа. В результате аварии погибли по меньшей мере 2 человека, спасено 7 человек, в том числе 4 ребенка.