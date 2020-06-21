Путин принял очередное скандальное решение против Украины

Команда российского президента Владимира Путина продолжает шокировать скандальными решениями против Украины в оккупированном Крыму. На этот раз Кремль решил продать российским олигархам за бесценок украинский винодельческий комбинат "Массандра". У Путина оценили его в 9 млн долларов, хотя настоящая стоимость комбината более 7 млрд долларов и это цена без оборудования, а только виноградников. Уже известно, что "Массандру" Путин еще не решил, кому продаст комбинат, но среди претендентов присутствуют бизнес-омбудсмен России Борис Титов, министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, президент "Сбербанка" России Герман Греф. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Крым.Реалии.

На новое скандальное решение Путина против Украины отреагировал гендиректор "Массандры" Николай Бойко, который руководил предприятием почти 30 лет. Он напомнил, что площадь виноградников 4 тысячи гектаров, которые еще в 2000-х годах оценивали в 6,3 млрд евро. Основатель Ассоциации сомелье Украины Дмитрий Сидоренко подчеркивает, что определять стоимость "Массандры" – то же самое, что оценивать мировой музей. По его словам, комбинат невозможно оценить деньгами, так как "Массандра" имеет мировое значение. Генеральный директор "Укрвинпром" Владимир Кучеренко добавил, что подвалы винодельни являются достоянием Книги рекордов Гиннеса, ведь там хранятся более миллиона бутылок вина.

"Крым с молотка, всё на продажу!", "Крымчан ещё не продают ??", "Воры захватили власть — украсть и продать", — комментируют ситуацию украинцы в сети.

Напомним, "Массандра" — виноградо-винодельческий комбинат пищевой промышленности на Южном берегу Крыма. Коллекция вин Массандры является крупнейшей в мире и занесена в 1998 в Книгу рекордов Гиннесса. Это одно из крупнейших предприятий СНГ по выращиванию винограда и производству высококачественных марочных виноградных вин, табака, фруктов и другой сельскохозяйственной продукции. 27 мая 2020 года российский парламент оккупированного Крыма разрешил приватизировать предприятие "Массандра". И это произошло после того, как Путин в 2014 году после аннексии Крыма "национализировал" комбинат и объявил собственностью Управления делами президента России.

К слову, в 2015 году в подвалы "Массандры" приезжал Путин вместе с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони. Тогда они выпили коллекционную бутылку вина "Херес Де-Ля-Фронтера" 1775 года производства стоимостью более 100 тысяч долларов за бутылку. Но тогда незаконное руководство "Массандры" списало раритет за 44 рубля 17 копеек (около 17 гривен), что было указано в накладной.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин решил полностью уничтожить Крымский природный заповедник — крупнейший заповедник на территории полуострова и одну из главных достопримечательностей Крыма. На этот раз, согласно постановлению правительства России, Крым решили избавить от 70% земель, входящих в Природный Заповедник Украины. То есть, более 20 тысяч гектаров Крымского заповедника, теперь уйдут под зону рекреации, либо получат статус земель хозяйственного значения и будут использованы для обороны, жилищного строительства и других нужд России.