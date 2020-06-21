Ничего хорошего не будет - Путин внезапно обратился к Зеленскому с угрозами

Президент РФ Владимир Путин уже опозорился на весь мир переписыванием истории Второй мировой войны, но продолжает упорно стоять на своем и угрожать всем, кто не согласен с его позицией. На этот раз его возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского, который считает, что СССР наравне с фашистской Германией ответственна за развязывание Второй мировой войны. Об этом украинский лидер заявил еще во время своего визита в Польшу в январе, но Путин внезапно решил отреагировать на это заявление Зеленского, предупредив украинского лидера, что эти слова ничем хорошим обернутся не только для самого Зеленского, ни и негативно скажутся на отношениях Москвы и Киева. Об этом Путин заявил 21 июня в эфире российского телеканала, передает ONLINE.UA.

"Негативно. Я думаю, что и для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны", — заявил Путин, отвечая на вопрос о своем отношении к заявлению Зеленского о войне.

Это не первая реакция Путина на слова Зеленского о войне. Ранее глава Кремля называл "чушью" заявления президента Украины о том, что украинцы участвовали в освобождении концлагеря смерти Аушвиц (Освенцим). Путин считает, что подобные высказывания являются "плевком в лицо" тем, кто воевал против нацизма.

Напомним, недавно Путин обнародовал свою статью под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". В ней он сбрасывает ответственность за разжигания глобального конфликта из Москвы и прямо обвиняет в войне Запад. Также Путин оправдывает действия сталинской дипломатии и особенно пакт Риббентропа-Молотова, так как Запад якобы бросил Советский Союз на произвол судьбы, один на один с нацистским агрессором.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в России Путина поймали на циничной лжи о Второй мировой войне.