Трамп готовит новый неприятный сюрприз иностранцам - что известно

В США решили жестко ограничить выдачу рабочих виз иностранцам. Соответствующий приказ уже 22 июня планирует подписать президент США Дональд Трамп. По предварительным данным, Трамп намерен ограничить выдачув из типа H 1-B ,которые выдаются высококвалифицированным работникам, и H 2-B (сезонная рабочая виза). Подробности новых жестких визовых правил Трамп обещает обнародовать в ближайшие дни, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Fox News.

"Множество людей сейчас ищут работу. Это число стремительно растет", — объяснил Трамп причину жестких ограничений выдачи рабочих виз высоким уровнем безработицы в США.

Американский глава подчеркнул, что в ограничениях будем очень мало исключений, а действовать запрет будет долго.

"В некоторых случаях нужны исключения, они необходимы для большого бизнеса, где определенные сотрудники работают очень долгое время. Но исключений будет мало, они будут строгими, возможно, долго", — подчеркнул президент США.

Предполагается, что ключевой целью запрета будет виза H-1 B, которую часто выдают программистам и другим квалифицированным работникам, которые, по мнению властей, часто вытесняют американцев с такой работы. Ожидается также, что приказ Трампа временно приостановит другие визы, в том числе L-1 , для руководителей, переданных внутри компаний, H-2 B, для сезонных рабочих, которые часто работают в ландшафтном дизайне, а также J-1 , выданные помощникам по хозяйству, студентам, работающим на летних программах обучения.

Администрация Трампа также может заморозить или сократить популярную программу факультативного практического обучения, которая позволяет выпускникам американских университетов работать в стране до трех лет, если они работают в области науки, техники или математики. Оказавшись в программе, выпускники часто спонсируются для H-1 B их работодателями, которые в конечном итоге могут помочь им получить грин-карты.

Предположительно, ограничения будут действовать до следующего финансового года, который начнется 1 октября. В 2019 финансовом году в США, как отмечают американские СМИ, было выдано почти 139 тысяч виз H-1 B, 77 тысяч виз L-1 и 66 тысяч виз H-2 B.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что США запретили въезд иммигрантов в страну сроком на 60 дней, но этот запрет могут продлить навсегда даже после завершения пандемии коронавируса.