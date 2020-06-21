Трамп готовит новый неприятный сюрприз иностранцам - что известно

В США решили жестко ограничить выдачу рабочих виз иностранцам. Соответствующий приказ уже 22 июня планирует подписать президент США Дональд Трамп. По предварительным данным, Трамп намерен ограничить выдачув из типа H
"Множество людей сейчас ищут работу. Это число стремительно растет", — объяснил Трамп причину жестких ограничений выдачи рабочих виз высоким уровнем безработицы в США.
Американский глава подчеркнул, что в ограничениях будем очень мало исключений, а действовать запрет будет долго.
"В некоторых случаях нужны исключения, они необходимы для большого бизнеса, где определенные сотрудники работают очень долгое время. Но исключений будет мало, они будут строгими, возможно, долго", — подчеркнул президент США.
Предполагается, что ключевой целью запрета будет виза
Администрация Трампа также может заморозить или сократить популярную программу факультативного практического обучения, которая позволяет выпускникам американских университетов работать в стране до трех лет, если они работают в области науки, техники или математики. Оказавшись в программе, выпускники часто спонсируются для
Предположительно, ограничения будут действовать до следующего финансового года, который начнется 1 октября. В 2019 финансовом году в США, как отмечают американские СМИ, было выдано почти 139 тысяч виз
Ранее ONLINE.UA сообщал, что США запретили въезд иммигрантов в страну сроком на 60 дней, но этот запрет могут продлить навсегда даже после завершения пандемии коронавируса.