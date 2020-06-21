Мог быть не газ - Аваков раскрыл важные детали взрыва в многоэтажке Киева

Правоохранители устанавливают причину взрыва в девятиэтажном доме на улице Соломии Крушельницкой в Киеве, который прогремел утром 21 июня. На месте происшествия находятся секретарь СНБО Алексей Данилов, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Нацполиции Игорь Клименко, глава ГСЧС Николай Чечеткин. В спасательной операции принимают участие все экстренные службы. По предварительной версии, полиция рассматривает две версии причины взрыва — одна из них взрыв газа, а другая — взрывное устройство. Важные детали происшествия сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы. Понадобится 30-40 минут для установления причины взрыва. На месте происшествия работает 420 человек личного состава — полиция и спасатели, а также 60 единиц техники", — уточнил Аваков.

По факту взрыва в жилом многоэтажном доме в Киеве отркыто уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Известно, что взрыв произошел в одной из квартир, в результате чего произошел обвал междуэтажных перекрытий. Некоторые комнаты квартир оказались полностью разрушенными, в подъезде обвалилась лестница, из-за чего спасателям пришлось некоторых жителей эвакуировать через крышу.

На данный момент известно, что в результате взрыва погибли два человека. Из-под завалов удалось спасти троих людей. Более 20 жителей дома эвакуировали. Вокруг дома перекрыты все подъезды, порядок охраняют Национальная гвардия и полиция.

Ранее ONLINE.UA публиковал фото и видео последствий взрыва, который прогремел утром 21 июня в Киеве в жилом девятиэтажном доме на улице Соломии Крушельницкой 1/5. В результате взрыва обвалились несколько этажей многоэтажки.