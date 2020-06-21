Россия пошла на новую провокацию в ООН - в Украине жестко отреагировали

В команде российского президента Владимира Путина неустанно ищут рычаги давления на международное сообщество, чтобы переубедить мир в законности аннексии украинского Крыма и добиться от официального Киева публичного отказа от своего полуострова. На этот раз Кремль прибегнул к очередной наглой провокации и манипуляции. Российские власти отправили на 43-ю сессию Совета по правам человека ООН, которая проходила в Женеве, так называемого "вице-премьера" Крыма Георгия Мурадова. Он публично призвал ООН расследовать "блокаду Украиной полуострова", обвинив официальный Киев в прекращении снабжения аннексированного полуострова днепровской водой, электричеством и в остановке транспортного сообщения. Дипломатическая миссия Украины при ООН отреагировала на новую путинскую провокацию — Украина выразила решительный протест против такого нарушения правила процедуры и резолюций ГА ООН, передает ONLINE.UA.

"Делегация России пыталась злоупотребить гибридным форматом заседаний Совета по правам человека, демонстрируя видеообращение представителя оккупационной администрации в АРК во время интерактивного диалога. Украина выразила решительный протест против такого нарушения правила процедуры и резолюций ГА ООН", – говорится в сообщении миссии Украины при ООН.

В частности, посол Украины Юрий Клименко напомнил, что во время заседаний Совета по правам человека ООН Крым может представлять только украинская делегация. Он подчеркнул, что Россия пытается легитимизировать аннексию Крыма, посылая выступать представителей оккупационной власти перед международным сообществом.

Во время выступления Клименко отметил, что Россия проводит в Крыму насильственную паспортизацию населения, совершает военные преступления, нарушает международное гуманитарное право и права человека.

В связи с незаконной оккупацией украинского Крыма и произволом, который устроил Кремль на полуострове, представители миссии Украины в ООН призвали международное сообщество усилить давление на Россию, в частности и из-за невыполнения решения Международного суда ООН о восстановлении работы Меджлиса крымскотатарского народа на аннексированном полуострове.

Напомним, в феврале 2014 года в украинском Крыму появлялись вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховной Рады, Совета министров, а также симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск. Российские власти поначалу отказывались признавать, что эти вооруженные люди являются военнослужащими российской армии, но позже Путин признал, что это были российские военные. Спустя несколько дней после захвата украинского полуострова глава Кремля устроил там никем не признанный референдум, по "результатам" которого объявил о "присоединении" Крыма к России. Незаконную оккупацию украинского полуострова не признает весь мир. Страны Запада ввели экономические санкции против России, чтобы заставить Путина вернуть Крым Украине, которые действуют уже шесть лет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ЕС мощно поставили Путина на место из-за скандального плана по Крыму.