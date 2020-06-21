Не делайте этого - в США призвали Зеленского немедленно одуматься

Вручение подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко стало резонансной новостью для всего мира. На Западе не скрывают, что считают дело Порошенко частично политическим, и уже неоднократно обращались к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить выборочного правосудия и политического преследования представителей бывшего руководства страны. С аналогичным призывом к Зеленскому также обратился украинский конгрессный комитет Америки (УККА), представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения. Там призвал власти Украины воздерживаться от попыток политически мотивированного преследования Порошенко, так как оно нанесет непоправимый ущерб имиджу Украины в международном сообществе. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу УККА.

"Украинский конгрессный комитет Америки (УККА), наибольшее представительство американцев украинского происхождения, сильно обеспокоен последними случаями избирательного правосудия в Украине и вынужден осудить попытки украинской власти вести политически мотивированные дела против бывших государственных чиновников и лидеров гражданского общества Украины — в частности желание арестовать бывшего президента Петра Порошенко накануне политизированного судебного процесса", — говорится в заявлении.

По мнению авторов заявления, украинское руководство должно воздерживаться от любых попыток политизировать верховенство права, а Зеленскому нужно сосредоточиться на прогрессе страны и борьбе с внешним врагом, а не разрывать страну на части политической борьбой.

В УККА напомнили, что еще в 2019 году вместе с послами G7 Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США обращались к Зеленскому относительно закона о люстрации, который вступил в силу после Революции Достоинства, и напоминали, что этот закон был обусловлен историчностью измерений серьезных преступлений и пренебрежением своими обязанностями президентом Януковичем.

"В отличие от той беззаконной эпохи, чиновники и общественные деятели, на которых сегодня нацелены политические назначенцы президента Зеленского, руководили историческим возрождением структуры национальной обороны Украины и спасли экономику, что сокращалась после агрессии РФ. Вместо того, чтобы покинуть страну уязвимой для дальнейшего военного вторжения России, бывшим лидерам Украины удалось убедить США предоставить Украине летальное оборонительное вооружение и возродить как украинские вооруженные силы, так и значительную отечественную военную промышленность", — подчеркнули в УККА.

Напомним, 10 июня прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко. 18 июня суд должен был избрать меру пресечения бывшему президенту Украины, но заседание в последний момент перенесли на 1 июля. Кроме того известно, что руководительница Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова внезапно изменила свою позицию относительно Порошенко. Она считает, что суду не нужно арестовывать бывшего президента Петра Порошенко на время следствия и попросила судью отпустить политика под личное обязательство. Отмечается, что команда Венедиктовой внезапно изменила свое ходатайство и просит выбрать Порошенко более мягкую меру пресечения, а именно — в виде личного обязательства.

В этом деле Порошенко подозревают в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочки первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинцы обратились с неотложным требованием к Зеленскому из-за Порошенко.