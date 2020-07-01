В Украине ужесточают штрафы для водителей - что важно знать каждому

С 1 июля 2020 года вступает в силу закон, который предусматривает наказание за пьяное вождение. Он предусматривает повышение штрафов за вождение автомобиля в нетрезвом состояние, что теперь будет квалифицироваться не как административное, а как уголовное преступление. ONLINE.UA напоминает, как будут наказывать водителей за управление транспортным средством в пьяном виде и какой размер штрафа придется заплатить за езду в нетрезвом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии еще весной прошлого года. Этот документ предусматривает внесение изменений в законодательство Украины, в котором ранее такое правонарушение квалифицировалось как административное. Теперь пьяное вождение авто – уголовное преступление, за которое кроме штрафов могут лишить прав сроком до трех лет. При этом водитель рискует получит судимость по новой статье 286-1 УК даже в случае привлечения в первый раз.

Уголовная ответственность предусмотрена за:

управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;

передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения;

отказ водителя от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения;

употребление водителем алкоголя после дорожно-транспортного происшествия с его участием;

употребление алкоголя после остановки транспортного средства по требованию полицейского.

На сегодняшний день водитель, алкогольное опьянение которого было доказано, обязан заплатить штраф в размере 10,2 тысяч гривен. С 1июля размер штрафа увеличивается до 17-34 тысяч грн. Если же нарушитель повторно будет пойман за рулем пьяным, размер штрафа составит 51 тысяч грн. Помимо финансового наказания, у водителя отберут права сроком на три года.

При этом в состоянии опьянения юридически будет считаться уголовным проступком с упрощенным досудебным расследованием. Это значит, что правоохранители смогут задерживать провинившегося на 72 часа, в случае, если он оказывает сопротивление или пытается сбежать. Также может быть задержание на 24 часа за попытку нетрезвого человека причинить вред себе или окружающим.

Юристы в свою очередь поясняют, что штраф и лишение прав предусматривается за сам факт нахождения за рулем в нетрезвом состоянии. Если же пьяный водитель повлечет еще и ДТП с телесными повреждениями, то начнет действовать другая норма закона, которая предусматривает еще и лишение свободы.

Напомним, эти штрафы ввели в Украине еще с 1 января 2020 года, но применять начнут только с 1 июля, так как правоохранительная система не была готова к новым правилам и наказывать пьяных водителей по новому закону пока не могла.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский изменил систему штрафов для водителей. Он отменил начисление штрафных баллов для водителей. Теперь нарушители дорожного движения не смогут рассчитаться за превышение скорости виртуальными баллами, за все нарушения придется платить деньгами.