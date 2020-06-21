Конечно это произойдет - Путин поразил резонансным заявлением об Украине

Российский президент Владимир Путин постоянно шокирует весь мир своими циничными заявлениями об Украине, против которой уже шесть лет ведет войну на Донбассе. На этот раз глава Кремля заявил, что Украина и Россия не поругались, а украинцы на века останутся братским народом для россиян. Российский президент считает, что власти России и Украины просто разошлись во взглядах. При этом он уверен, что визит представителей украинской власти в Москву рано или поздно состоится и это только вопрос времени. Об этом Путин заявил в интервью на российском телеканале, сообщает ONLINE.UA.

"Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти на Украине. А Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века", — заявил Путин.

Отвечая на вопрос, стоила ли аннексия Крыма "потери" Украины для России, Путин заявил, что украинский полуостров был всегда "российским". Он назвал аннексию высшей степенью проявления демократии.

"Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не "приобрели" — народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией. А это высшая степень проявления демократии, хочу напомнить всем заинтересованным наблюдателям. А если это так, то с этим нужно просто согласиться и относиться к этому решению людей с уважением", — отметил Путин, отвечая на вопрос об отношениях с Украиной.

При этом Путин убежден, что Киев согласится с аннексией Крыма и возобновит отношения с РФ. Глава Кремля считает неизбежным визит руководства Украины в Москву.

"Это неизбежно. Конечно это произойдет, вопрос — когда. Но мы подождем", — самоуверенно заявил Путин.

Кроме того, российский президент допустил, что будет снова баллотироваться в президенты РФ, если россияне на голосовании об изменении Конституции РФ обнулят его президентский срок.

"Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в конституции. Посмотрим, там видно будет", — сказал Путин.

При этом он призвал всех не искать ему преемника уже сейчас, а заниматься своей непосредственной работой.

"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет (принятия соответствующей поправки в конституцию), года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", — добавил Путин.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин внезапно обратился к Зеленскому с угрожающим предупреждением.