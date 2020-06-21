Названы самые прибыльные криптовалюты 2020 года - на чем можно заработать

Криптовалюты в условиях экономического кризиса, который спровоцировала пандемия коронавируса, показали свою слабость, но торговля продолжается, а курс временами растет. Только в последнее время появилось не менее 70 новых криптовалют, но вкладывать в них деньги рискованно. Финансовые эксперты отмечают, что любая новая монета может "выстрелить" на рынке, но повторить динамику развития Bitcoin вряд ли сможет. Они назвали самые прибыльные криптовалюты 2020 года, но предупредили, что самой дорогой и самой надежной криптовалютой в мире по-прежнему остается биткоин. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Минфин.

В январе-мае 2020 года самой прибыльной криптовалютой, как оказалось, стал не биткоин, а токен под названием Hedera Hashgraph, появившийся осенью 2019 года. Его цена выросла на 214%. Также в ТОП-5 самых выгодных криптовалют попали: Streamr — 185%, Datum — 168%, Numeraire — 163%, Kyber Network — 149%. При этом эксперты не советуют вкладывать деньги в эти криптовалюты. Они прогнозирют в 2020 году укрепление биткоина до 10 тысяч долларов, а затем движение к 12-13 тысячам долларов, при этом аналитики Bloomberg прогнозируют рост курса биткоина до 20 тысяч долларов.

"Есть смысл инвестировать в обновленные криптовалюты, которые уже сами по себе стали надежным и хорошо зарекомендовавшим себя инструментом. Таким примером может быть обновленная версия Ethereum 2.0. Если говорить о монетах в начальной стадии развития, то риск таких вложений может быть очень высок. Особенно при нынешней нестабильной ситуации на рынке и ограниченности средств для инвестирования, когда нет возможности вкладывать деньги "чисто из интереса", — советуют эксперты, рекомендуя вкладываться в раскрученные монеты и обновленные инструменты.

Ожидается, что пиковые подорожания криптовалют в 2020 году будут происходить по мере запуска новых проектов и технологий. А также по ходу запуска новых требований со стороны властей разных стран или катаклизмов на классических финансовых рынках. Не исключаются также перспективные проекты с выпусками национальных криптовалют. Так, с большим интересом ждут монету Китая. Однако до появления всех деталей и планов властей, делать прогнозы никто не берется.

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