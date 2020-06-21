Как прошло полное солнечное затмение 2020 года - завораживающие фото огненного кольца

21 июня 2020 года произошло завораживающее астрономическое явление — полное солнечное затмение, которое еще называют "огненное кольцо". Это было редкое и необычное явление, за которым наблюдал весь мир. Кольцеобразное солнечное затмение произошло в 9:40 по киевскому времени, но лучше всего завораживающее огненное кольцо было видно над территорией Индии, а также в Центральной Африки и Азии. В Украине это событие можно наблюдать онлайн. Видео и фото полного солнечного затмения 2020 года публикует ONLINE.UA.

Жители всей планеты ждали красивого зрелища с самого утра. Чтобы полюбоваться вживую огненным кольцом они запаслись закопченными стеклами и старыми дисками, чтобы увидеть как Луна закрывает часть солнечного диска без вреда для зрения. Но в полной мере увидеть солнечное затмение удалось не всем. Самый красивый вид на затмение достался жителям северных регионов Индии — там Луна закрыла 99,4% Солнца, оставив только его края в виде огненного кольца. Длительность полной фазы солнечного затмения составила около 38 секунд. В следующий раз кольцеобразное солнечное затмение произойдет только в следующем году — 10 июня 2021 года, а затем только 1 июня 2030 года.

Солнечное затмение 21 июня 2020 года — прямая трансляция (полное видео):

Важно напомнить, что в 2020 году полное солнечное затмение совпало с летним солнцестоянием, когда наклон оси вращения Земли в направлении Солнца принимает наименьшее значение, и в Северном полушарии Земли наступает самая короткая ночь и самый длинный день в году.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в июне открывается опасный коридор затмений. Летние лунные и солнечные затмения в 2020 году пройдут целой серией.