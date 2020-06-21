Дом придется сносить - стало известно об угрозе обвала многоэтажки в Киеве после взрыва

Сотрудники ГСЧС продолжают спасательную операцию в девятиэтажном доме на улице Соломии Крушельницкой в Киеве, где утром 21 июня прогремел взрыв. Спасатели предупреждают, что там в любой момент может произойти обвал, поэтому жильцов пока не могут пустить, чтобы они забрали свои вещи. Местные власти Киева пообещали обеспечить пострадавших людей временным жильем и питанием — их разместят в бывшем интернате, который расположен на Харьковском шоссе, 121/3. Не исключено, что дом после взрыва придется сносить, так как несущая конструкция очень сильно повреждена. Жильцам обещают компенсацию и помощь. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Возле многоэтажки, где произошел взрыв, спасатели разворачивают палаточный городок, так как существует угроза дальнейшего разрушения поврежденного дома на Позняках в Киеве. Также устанавливаются специальные конструкции, чтобы не допустить обвала и стабилизировать конструкцию. Жильцам разрушенного дома предложили переехать во временное жилье без вещей, так как пока нет возможности пустить людей в квартиры. Власти обещают, что дом будет охраняться правоохранителями и людям не стоит беспокоиться об оставленном имуществе.

"Специалисты, которые предварительно обследовали дом, говорят, что, скорее всего, придется демонтировать это здание. Поэтому мы пока не можем пустить людей в их квартиры, чтобы они забрали необходимые вещи. Поскольку в любой момент может произойти обвал. Нужно время для тщательного обследования дома. И, когда специалисты дадут добро, людей пустят в жилье забрать вещи", — отметил мэр Киева Виталий Кличко.

По состоянию на 18:00 сообщается, что в результате взрыва погибли два человека, среди которых была владелица квартиры, где вероятно и произошел взрыв. Известно, что по стояку, который обрушился в результате взрыва, проживает более 100 человек, поэтому спасатели и власти пока не могут сказать точно, что под завалами никого не осталось. Спасательная операция продолжается.

На ситуацию со взрывом в столичной многоэтажке отреагировали в Кабмине. Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что держит ситуацию под личным контролем. Он пообещал детально изучить причины взрыва и сделать все возможное, чтобы помочь пострадавшим людям.

Напомним, мощный взрыв в жилом девятиэтажном доме на улице Соломии Крушельницкой 1/5 в Киеве произошел в 10 утра 21 июня. В результате взрыва обвалились несколько этажей многоэтажки. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, из-за чего разрушились перекрытия между 4,5,6 и 7 этажами дома. На данный момент известно, что в результате взрыва погибли два человека. Из-под завалов удалось спасти троих людей. Более 20 жителей дома эвакуировали.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Аваков допускает, что взрыв в многоэтажке Киева мог произойти не только по причине утечки газа, но и стать результатом подрыва взрывного устройства.