Курс валют на сегодня 22 июня - доллар подешевел, евро дешевеет

На понедельник, 22 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подешевел, евро дешевеет.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 22 июня цена доллара США составит 26 гривен 72 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 4 копейки меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 30 , что в свою очередь на 6 копеек меньше чем в воскресенье, 21 июня.

В воскресенье, 21 июня, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.73/26.71 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.04/30.02 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

Смотрите остальные курсы валют в Украине