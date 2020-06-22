Количество больных коронавирусом в Украине наконец снижается - официальные данные на 22 июня

Количество больных коронавирусом в Украине наконец снижается — в понедельник, 22 июня, зафиксировано 681 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 37241 человек, из них 1012 человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Уже 16642 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Минздрава.

По состоянию на 22 июня коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Винницкая область — 1660 случаев;

Волынская область — 1852 случая;

Днепропетровская область — 1042 случая;

Донецкая область — 362 случая;

Житомирская область — 1270 случаев;

Закарпатская область — 2188 случаев;

Запорожская область — 555 случаев;

Ивано-Франковская область — 2056 случаев;

Кировоградская область — 627 случаев;

г. Киев — 4368 случаев;

Киевская область — 2236 случаев;

Львовская область — 3980 случаев;

Луганская область — 72 случая;

Николаевская область — 366 случаев;

Одесская область — 1304 случая;

Полтавская область — 293 случая;

Ровенская область — 2963 случая;

Сумская область — 258 случаев;

Тернопольская область — 1728 случаев;

Харьковская область — 1811 случаев;

Херсонская область — 188 случаев;

Хмельницкая область — 622 случая;

Черновицкая область — 4357 случаев;

Черкасская область — 603 случая;

Черниговская область — 480 случаев.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР — 569589, методом ИФА — 128 716. В общем заболевание подтверждено у 2735 детей и 6046 медиков. В госпитализации нуждались 10234 человека, подключенные к аппарату ИВЛ — 353 пациента. 27007 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3657 медработников.

Количество больных коронавирусом в мире уже превышает 9 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 130 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США и Бразилии — там за сутки зафиксировали более 26 и 17 тысяч новых случаев заболевания соответственно. На третьем месте по заболеваемости в мире находится Россия — в этой стране число заболевших превышает 584 тысяч. На сегодняшний день 3,738 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , 470 тысяч людей, вылечились – 4,842 млн пациентов.

Важно отметить, что в Украине не только стремительно растет количество заболевших коронавирусом людей, но и увеличивается число пациентов, которые нуждаются в госпитализации. Пока в стране загруженность коек составляет 15-17% и есть почти 2 тысячи свободных аппаратов ИВЛ. Но ситуация с каждым днем ухудшается, поэтому если украинцы не начнут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, то Минздраву придется снова ужесточить карантин.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинские власти считают, что стремительный рост количества заболевших коронавирусной болезнью в Украине означает фактическое начало второй волны.